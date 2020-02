Vídeo: ônibus da Global Green pega fogo perto do Terminal 5

As causas do incêndio ainda não foram informadas | Foto: Reprodução

Manaus - Um ônibus da empresa Global Green pegou fogo na noite de quinta-feira (27), por volta das 23h, na estrada do Aleixo, próximo ao terminal de embarque e desembarque do T5, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) realizou o combate às chamas. O veículo sofreu perda total e ninguém ficou ferido. O Portal EM TEMPO entrou em contato com a empresa Global Green para saber das possíveis causas do incêndio no veículo.

A empresa informou que vai abrir uma investigação para apurar as causas do incêndio. Ao retornar para garagem o ônibus irá passar por uma perícia técnica. Eles ressaltaram ainda que a empresa segue as normas de manutenção do fabricante.

Veja o vídeo do veículo em chamas:

A perda do veículo foi total | Autor: Reprodução

Não é a primeira vez

Em Julho do ano passado um princípio de incêndio deixou passageiros da linha 651 assustados. O caso aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. Após uma pane mecânica, fumaça foi vista saindo pelo motor do coletivo. O fato deixou todos dentro do ônibus em pânico.