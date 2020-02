Amigos realizam feijoada beneficente para jovem com câncer

Manaus - Amigos e familiares realizam uma ação social neste domingo (1), às 12h, em prol de Raylane Brena, de 26 anos. A jovem foi diagnosticada com câncer no colo do útero e vai para São Paulo fazer um tratamento. O evento conta com a atração musical local Dudu Silva. A feijoada beneficente acontece no Bolerão do Sítio, localizada na avenida Nelson Rodrigues, nº 06, bairro Compensa, Villa Marinho, zona Oeste de Manaus.

Estudante de Administração, Raylane descobriu o câncer em dezembro de 2019, após muitos exames. Ela resolveu que o melhor tratamento a ser feito é na cidade de São Paulo. A estudante precisou sair do emprego, parar de estudar e começar uma nova vida em prol do tratamento. Dependendo da quantia arrecadada, a jovem pretende ir no mês de março para começar o processo, que dura de seis meses a um ano e meio.

Para Glenda Vieira, é um privilégio ajudar a amiga. A mulher que é uma das organizadoras da ação explicou o motivo da aceitação.

“Raylane é uma menina guerreira. Por isso, conto com a ajuda de todos vocês. Esperamos que esse seja o grande dia, e que ela consiga o valor que precisa para se manter em São Paulo. Ela mora com os pais, todos estão envolvidos no processo. Devemos ajudar de coração e quem não puder ir, mas quiser comprar a rifa assim mesmo, também estamos vendendo”, contou Glenda.