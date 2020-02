Moradores do Monte Horebe prometem grande manifestação neste sábado

O ato terá concentração na avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da ocupação irregular Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus, estão organizando uma manifestação, prevista para a tarde deste sábado (29), contra a desocupação, a partir da próxima segunda-feira (2º), anunciada pelo Governo do Estado do Amazonas na última sexta-feira (28).

Segundo a pastora Cláudia, uma das líderes do movimento, oito ônibus partem, a partir das 15h deste sábado, em direção à avenida Torquato Tapajós, onde os moradores prometem se concentrarem próximo ao Supermercado Baratão da Carne.

Programada para a próxima segunda-feira (2), a desocupação foi anunciada durante coletiva de imprensa do vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Amazonas, Carlos Almeida, que enfatizou a preocupação com a segurança dos moradores do local, além das implicações urbanísticas e ambientais envolvidas, já que ocupação se estende até parte da Reserva Florestal Adolpho Ducke.

“Queremos retirar a criminalidade de cima dessas famílias que residem no Monte Horebe, mas não vamos deixá-los desamparados e à própria sorte", declarou.

Anúncio da desocupação ocorreu na última sexta-feira (28) | Foto: Suyanne Lima

A ocupação irregular Monte Horebe surgiu em 2015 e é apontada como um local dominado por facções criminosas. Na área, já foram registrados vários crimes como homicídios, tráfico de drogas e posses de armas.

A Polícia Civil prendeu lideranças criminosas suspeitas de participar de um milícia que cobrava taxas para que os moradores pudessem permanecer no local. É o crime organizado quem vende terrenos, estabelece horários, impõe taxas e controla o acesso na região.

Carlos Almeida destacou também, durante a coletiva, que o início da desocupação está sendo divulgado com 48 horas de antecedência para evitar tumultos e a necessidade de uma operação de choque.

Segundo o vice-governador, equipes de órgãos sociais do Estado estarão acompanhando a ação para que nenhuma família fique desamparada. Após a desocupação, a área também será utilizado pelas Forças de Segurança Pública para a implementação de postos policiais na Zona Norte de Manaus.

Em nota, encaminhada à imprensa neste sábado (29), o Governo do Amazonas esclareceu que:

"Representantes da Secretaria de Segurança Pública, do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Polícia Militar, Polícia Civil e Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) reuniram-se com moradores da ocupação irregular Monte Horebe, na zona norte de Manaus, na manhã deste sábado (29/02), para conversar sobre a ação de reintegração que ocorrerá no local, resultado de um acordo judicial firmado pelo Governo do Amazonas com a DPE para recuperação da área e assistência às famílias.

Cinco pastores, autoproclamados líderes da ocupação, e cerca de 150 pessoas participaram da conversa cujo objetivo era organizar a mudança das famílias. O governo estadual colocou à disposição caminhões para os interessados retirarem os pertences. Entretanto, as pessoas presentes à reunião não manifestaram interesse em utilizar os veículos para remoção dos móveis e, por isso, os caminhões não foram deslocados para a área".