Mais de 1,3 mil turistas são recepcionados no porto de Manaus

Manaus - Depois de passar o Réveillon em Manaus, no dia 31 de dezembro do ano passado, com mais de 1,3 mil turistas (tripulantes e cruzeiristas), o navio de cruzeiro M/S Viking Sea chegou neste domingo a capital.

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) montou um receptivo no Porto de Manaus para bem receber os cruzeiristas ao som das toadas dos bois Caprichoso e Garantido, com a realização de um pocket-show de boi-bumbá. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) também esteve presente com receptivo na distribuição de materiais promocionais da cidade e brindes.

Com maioria de turistas norte-americanos, o Viking Sea, de bandeira de Bahamas, partiu de San Juan, em Porto Rico, e fará um roteiro turístico pelo Caribe. Esta é a nona embarcação das 16 previstas na atual temporada, durante a qual mais de 12 mil turistas já passaram pelo estado.

Mais navios

De acordo com o vice-presidente da Amazonastur, Orlando Câmara, a atual temporada está ocorrendo dentro da expectativa com 15% de cruzeiristas a mais com relação a temporada passada. "Hoje estão chegando a Manaus mil cruzeiristas e 300 tripulantes, o que é muito bom para a economia local", ressaltou. Ele destaca ainda que para a próxima temporada, prevista para iniciar em outubro deste ano, já estão confirmados 17 navios.

*Com informações da assessoria