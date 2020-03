Sobe para 13 o número de mortos no naufrágio do Anna Karolinne III

Sobe para 13 o número de mortos em decorrência do naufrágio da embarcação Anna Karolinne III, no sul do Amapá. O número foi atualizado pelo governo do estado nesta segunda-feira (2). O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (29) a cerca de 100 quilômetros do município de Laranjal do Jari. A embarcação havia deixado Porto do Grego, no município de Santana, com destino a Santarém, no Pará.

Segundo o governo do Amapá, 46 sobreviventes foram resgatados. Dos corpos encontrados até o momento, oito são mulheres (entre elas, três meninas com idade entre sete e onze anos); e cinco são homens.

As autoridades locais decidiram que todos os corpos encontrados passarão pelo processo de identificação e necrópsia, na polícia técnico-científica, em Macapá. Por meio de nota, o governo local informou que a estrutura montada para o resgate dos desaparecidos conta com quatro aeronaves.

Duas embarcações também ajudam nas buscas. Uma do Corpo de Bombeiros do Amapá e outra da Marinha. A operação conta com a participação de mais de 50 militares da Marinha, do Corpo de Bombeiros e das policias militares do Amapá e do Pará. Cada um dos dois estados enviaram 9 mergulhadores para auxiliarem as buscas.