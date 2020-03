Adolescente de Itacoatiara desaparece em Manaus

A adolescente não utiliza redes sociais e nem possui celular | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ádria Andrade Pinheiro,13 anos, foi vista pela última vez na sexta-feira (28). A adolescente viajou de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) até Manaus no dia 03 de fevereiro, junto com a mãe, Igliane Andrade. Ela foi vista pela última vez na via da residência da avó no Distrito (Rua Figueiro do Foz, Conjunto Jardim Manuá, bairro Distrito, zona Sul).

Mãe e filha precisaram vir a Manaus para cuidar de uma tia, que estava doente. Segundo familiares, Ádria não possui celular e nem redes sociais. Ela veio para a cidade quando menor, mas não conhecia ninguém com exceção da família.

“Era uma sexta-feira normal aqui na casa da minha mãe. Jantamos e após ela subiu a rua, eu não vi. Quem contou foi uma vizinha. Desde lá, ela desapareceu. Minha filha não conhece ninguém, ela não tem celular, WhtasApp, Facebook e nem Instagram. Eu preciso saber o paradeiro da minha filha”, pede Igliane.



Na noite do desaparecimento, a menina de pele morena clara, cabelos pretos e olhos castanhos, vestia um short azul de algodão e blusa de bolinhas. A família de Ádria mora em Itacoatiara, no bairro Irací. O caso já foi registrado na delegacia especializada.

Quem tiver mais informações sobre Ádria pode entrar em contato com a família pelo número (92) 99150-7074 ou 99503-4152 ou ainda com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268.

A Deops está situada no prédio da Delegacia Geral (Avenida Pedro Teixeira, 180, Dom Pedro, em frente ao Sambódromo, zona Centro-oeste).