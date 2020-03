Caminhão desgovernado bate em van escolar e outros quatro veículos

Vários veículos foram atingidos | Foto: Reprodução

Manaus - Um acidente na tarde desta segunda-feira (2) envolveu pelo menos cinco veículos. A informação é de que um caminhão desgovernado que transportava milhares de tijolos de placa NPA-0112, colidiu com uma van escolar que consequentemente atingiu um ônibus do transporte coletivo e causou um congestionamento no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Outros carros também foram atingidos pelo veículo de grande porte.

Segundo informações de moradores enviado ao Portal Em Tempo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está no local para prestar atendimento às vítimas, mas não foi informado o estado de saúde dos envolvidos no acidente. Outra informação repassada é de acidentes constantes no cruzamento.

Os moradores que viram o caminhão descer a rua desgovernado, disseram que o motorista buzinava a todo instante para chamar a atenção de quem estava no local, na tentativa de mostrar que estava sem controle do veículo. As causas reais do acidente ainda mão foram informadas.

Veja o vídeo:

Há congestionamento no local do acidente | Autor: Reprodução