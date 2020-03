Processo eleitoral de conselheiros locais é iniciado em Manaus

Conselhos Locais de Saúde (CLSs) têm em sua composição representantes de gestores (25%) | Foto: Nathalie Brasil /Semcom

O processo eleitoral para conselheiros locais de saúde foi iniciado ontem (2), em seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e duas policlínicas da Zona Norte de Manaus, com a eleição de representantes dos segmentos de trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



Processo eleitoral

Organizado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o processo eleitoral aconteceu nas UBSs Áugias Gadelha (Cidade Nova), Frei Valério (Novo Israel), Arthur Virgílio (Novo Aleixo), Armando Mendes (Cidade Nova I), Sálvio Belota (Santa Etelvina) e Balbina Mestrinho (Cidade Nova), além das policlínicas Anna Barreto (Monte Sião) e Dr. José Antônio da Silva (Monte das Oliveiras). Já a eleição para o CLS da UBS José Figliuolo, bairro Lago Azul, vai acontecer no dia 9 de março.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o processo eleitoral tem como objetivo renovar a composição dos Conselhos Locais de Saúde (CLSs) para o mandato 2020-2023.

“Cada CLS é vinculado a uma unidade de saúde, atuando de forma local no acompanhamento das ações de saúde, identificando problemas e dificuldades no acesso da população aos serviços, colaborando para a melhoria no atendimento”, explica Marcelo Magaldi.

Composição

Os Conselhos Locais de Saúde (CLSs) têm em sua composição representantes de gestores (25%), trabalhadores (25%) e usuários (50%) do SUS. Os representantes de gestores são indicados pelo Distrito de Saúde (Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural), mas trabalhadores e usuários participam do processo eleitoral, com trabalhador votando em trabalhador e usuário votando em usuário.

Na última sexta-feira (28), houve a publicação no Diário Oficial do Município (DOM Edição 4.788) da lista final de candidatos habilitados a participar do processo eleitoral nos segmentos de gestores, trabalhadores e usuários. No total, houve a habilitação de candidatos para 66 Conselhos Locais de Saúde que irão representar 66 unidades de saúde.

O coordenador da Comissão do Processo Eleitoral, conselheiro Elson Moreira de Melo, informou que as unidades de saúde com até 40 servidores terão um CLS composto por quatro membros, entre 41 e 80 servidores o número de conselheiros será de oito, e uma unidade de saúde com mais de 80 servidores terá um CLS com 12 membros.

“A composição será mantida de forma paritária com 50% de usuários, 25% de gestores e 25% de trabalhadores em cada serviço de saúde”, garantiu Elson de Melo, lembrando que o resultado final será publicado no Diário Oficial do Município após a conclusão do processo eleitoral nos cinco Distritos de Saúde (Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural).

O processo eleitoral terá continuidade na próxima quarta-feira (4), em 17 Unidades de Saúde na Zona Sul. A programação seguirá no dia 6 de março com a eleição para composição de 20 CLSs na Zona Leste; no dia 9 de março em 15 unidades na zona Oeste; e no dia 11 de março haverá eleição para cinco CLSs na zona Rural.

*Informações com a Assessoria