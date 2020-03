Moradores da Colônia Santo Antônio reclama de lixeira viciada

Manaus - Moradores da rua Marajoara, esquina com a rua Taraguá, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus não suportam mais conviver com lixo, sujeira e moscas, em uma lixeira viciada. O local fica na esquina de uma igreja e na rua de uma escola municipal. O fato, além de causar mau cheiro e deixar à mostra a falta de higiene, atrapalha o fluxo de pedestres.

De acordo com os moradores, anteriormente, existia uma lixeira estruturada no local, feita pelos próprios moradores. Com o passar do tempo essa lixeira desapareceu e, então, a partir disso, a população adquiriu o mal costume de jogar lixo no local. De acordo com eles, o caminhão de coleta de lixo, só passa nas ruas principais e não nas adjacentes, como é o caso da rua Taraguá.

O morador Carlos Alexandre Mota que trabalha como serviço gerais, queixou-se sobre os problemas na comunidade. “O carro de lixo não passa nessas ruas adjacentes, apenas na principal. O moradores do final da ladeira precisam subir no horário certo para deixar o lixo, se perder a hora, já era. É um absurdo. O caminhão de coleta deveria passar em todas as ruas”, pontuou o morador.

Moradores fazem protesto sobre lixeira a céu aberto | Foto: Naylene Freire

Segundo os moradores, eles já procuraram várias vezes os órgãos e nada foi resolvido. “Nossa revolta é porque esse problema é pequeno, quase insignificante, diante das dificuldades que a cidade enfrenta. Então, por que eles não resolvem? Assim como o povo coloca governantes, o povo também tira. Isso aqui é caminho de escola, todos os dias passamos no local com nosso filho e precisamos aturar isso. Quando chove, o lixo se espalha e fica pior. Fico imaginando, em cada suspiro que meu filho dá, quantas bactérias ele inala? Isso é problema de saneamento básico", defende.

Os moradores confiaram no Em Tempo para fazer a denúncia | Foto: Divulgação

Para o pedreiro Leonor de Souza Reis, morador da região a situação é inaceitável. “Não tem uma lixeira pública aqui no nosso bairro, olhem o nosso lixo na rua. É uma calamidade. Precisamos de ajuda, pedimos do prefeito que olhe por nós. Eu pago R$400 de IPTU, e porque não temos direitos? Cadê nosso dinheiro que pagamos para a prefeitura? Nossa comunidade está entregue as baratas”, questionou Leonor.

Até o fechamento dessa matéria a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulps) ainda não se posicionou sobre o assunto.