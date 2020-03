Mulher e crianças ficam presas em elevador de edifício em Manaus

As vítimas foram socorridas sem ferimentos | Foto: Reprodução

Manaus - Por volta das 12h da manhã desta terça-feira (3), uma senhora e uma criança, até o momento não identificadas, ficaram presas no elevador do Edifício Boulevard Amazonas, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O elevador, com as duas pessoas, estava entre o quarto e o quinto andar do prédio. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada ao local para o resgate das vítimas.

Ainda conforme os bombeiros, ao chegarem no local, a criança e a mulher já haviam sido retiradas do elevador pelos funcionários do condomínio. As vítimas passam bem e não sofreram ferimentos.