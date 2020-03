Vídeo: empresas de ônibus descumprem lei de Importunação Sexual no AM

| Foto: Em Tempo

Manaus- Lidar com a importunação sexual dentro de transportes coletivos é um dos desafios diários que as mulheres têm que enfrentar. Para tentar amenizar esse problema foi desenvolvida uma lei que exige a fixação de cartazes de combate a essas atitudes, no entanto grande parte das empresas de ônibus da capital não adotaram a prática.

A lei que determina a fixação de cartazes de combate e prevenção de abuso sexual em transportes coletivos foi aprovada em abril do ano passado, com o objetivo de conscientizar a população.

| Foto: Em Tempo

O crime de importunação sexual em paradas e ônibus geralmente ocorre com ‘encoxadas’ que provocam constrangimento e desconforto nas vítimas, estas por vezes não conseguem reagir por medo e susto. Por isso, a oferta de informações e alertas se fazem cada vez mais necessários, para que pessoas ao redor consigam identificar e impedir os atos abusivos.

A maioria dos ônibus de Manaus não possui qualquer tipo de informação sobre o crime. Você pode conferir no vídeo abaixo.

A produção da TV Em Tempo entrou em contato com o Sinetram para saber porque a lei não é cumprida, mas não obteve respostas.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: Samara Maciel/ TV Em Tempo





*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa