Prefeitura anuncia ações para prevenção do coronavírus em Manaus

Manaus- O Amazonas notificou na última segunda-feira (2), três casos suspeitos de Coronavírus em Manaus . O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto determinou que todos os órgãos municipais façam ações para a prevenção do novo coronavírus (Covid-19). Representantes das secretarias da Prefeitura de Manaus, realizaram na tarde desta terça-feira (3), uma reunião sobre as estratégias para monitorar e prevenir possíveis casos do novo coronavírus da capital.

"A prefeitura e a Semsa (Secretária Municipal de Saúde) estão trabalhando de forma integrada com diversos órgãos. Os laboratórios estão sendo capacitados para realizar o exame e agilizar o resultado desses casos suspeitos na capital. O Ministério da Saúde vai antecipar a Campanha da vacina contra a gripe. É bom ressaltar que o coronavírus não tem cura e nem vacina, não há nenhum remédio eficaz contra essa doença.", disse o secretário municipal de Saúde," Marcelo Malgadi.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, Marinéia Ferreira, no caso do novo Coronavírus, ainda há pouca informação sobre com que rapidez ocorre a transmissão de pessoa para pessoa, mas as orientações para a prevenção são as mesmas de outras doenças respiratórias: frequente higienização das mãos, em especial antes de consumir alimentos; utilização de lenço descartável; cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Além disso, é preciso evitar contato próximo com pessoas com sinais e sintomas de gripe, e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos e pratos.

Atualmente, é considerado como um caso suspeito do novo Coronavírus o paciente apresentando sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar e que esteve em áreas de transmissão ativa do vírus nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas.