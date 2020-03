Moradores reclamam que falta médico na UBS do Colônia Santo Antônio

Manaus - Os moradores da rua São Judas, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, denunciam que a Unidade Básica de Saúde (UBS) N19 está sem médico há mais de uma semana, pois o único profissional que atendia na unidade foi desligado. Segundo os moradores, funcionários dizem que até o momento não houve substituição. O Portal EM TEMPO esteve na unidade e não encontrou nenhum médico no local.

Na UBS, uma enfermeira atende os casos mais simples, como dores de cabeça ou abdominais. Se o motivo da procura é um pouco mais grave, como complicações associadas à hipertensão ou a diabetes, que correspondem juntamente com as doenças endêmicas, como a malária - a maior parte das demandas - o paciente é orientado a buscar atendimento em um posto de saúde que tenha médico especialista ou em um hospital da capital.

Moradores reclamam que estão sem médico na UBS | Foto: NaYlene Freire

"Infelizmente, estamos enfrentando um grande problema aqui, temos a casinha de saúde só que não tem o médico. O profissional fazia parte do programa "Mais Médicos", mas o contrato foi encerrado e o programa foi desativado. Por isso não tem médico no momento. A enfermeira da UBS informou que a unidade ficaria sem médico. Os moradores do bairro Colônia Santo Antônio precisam de atendimento," enfatizou o consultor de vendas e morador do bairro Fernando Goiabeira

O consultor de vendas, Fernando Goiabeira reclama que os moradores não tem atendimento | Autor: Andreza Miller

De acordo com a moradora Raimunda Nádia Alves de Almeida, existia um médico muito bom no local, mas, segundo ela, o período de contrato encerrou. "Agora os usuários estão sem atendimento. São idosos, mulheres e crianças que precisam com frequência de médicos, mas não conseguem marcar a consulta", destacou.

Moradora do bairro, Raimunda Oliveira reclama da falta de médico na UBS | Autor: Andreza Miller

Semsa

Questionada sobre a denúncia da falta de médico na UBS, a Semsa informou que o médico fazia parte do "Programa Mais Médicos" e trabalhou normalmente até o mês de fevereiro. Porém, o período de vigência do contrato do profissional finalizou e no novo formato do Programa, definido pelo Ministério da Saúde, não contempla as capitais brasileiras, incluindo Manaus.

Contudo, a Secretaria informou que vem enviando esforços para suprir as lacunas ocasionadas pela descontinuidade do Programa.