Diretor de escola no AM impede alunos de terem acesso ao banheiro

Escola Estadual Professora Ruth Prestes Gonçalves (Aldeia do Conhecimento) localizada na Cidade Nova, zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação/ Google Maps

Manaus (AM) - Pais denunciam ao Em Tempo, o diretor da Escola Estadual Professora Ruth Prestes Gonçalves, conhecida como Aldeia do Conhecimento, localizada no bairro Cidade Nova (Zona norte), por ele proibir os alunos de irem ao banheiro.

Segundo a mãe de um estudante do local, o dirigente da escola só autoriza a ida ao banheiro na hora do intervalo ou se o aluno tiver laudo médico ou teste de gravidez. A denunciante, também, frisou que o diretor se mostrou bastante mal-educado, quando os pais questionaram sobre a proibição.

"Nos primeiros dias de aula, um grupo de alunos usaram drogas dentro do banheiro. Por conta disso o diretor resolveu fechar o banheiro e abrir somente na hora da merenda. Ele [diretor] não deixa utilizar fora do horário, a não ser que tenha um laudo médico constando que está com infecção urinária ou um exame de gravidez. Os alunos estão bebendo pouca água para não precisarem usar o banheiro. Na hora do intervalo, a fila fica enorme", Relatou a mãe que preferiu não se identificar.

Seduc

Questionada sobre a denúncia, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), informou que não há orientação à gestão da escola citada de fechar os banheiros ou impedir o acesso dos alunos à utilização dele.

A direção adotou como medida preventiva a supervisão do ir e vir dos alunos das salas de aula aos banheiros, em concordância com a Coordenadora Distrital de Educação (CDE-06), à qual a unidade educacional está subordinada.

Resposta da escola

A escola informou que realizou uma reunião com pais e responsáveis no dia 21 de fevereiro, em que o problema de uso de drogas por parte de alguns alunos foi discutido, e, de comum acordo, ficou decidido restringir o acesso aos banheiros no turno noturno, durante a entrada de 18h50 às 19h40; no intervalo, entre 20h45 e 21h30; e na saída dos alunos de 21h50 até 22h.