Mais de mil famílias são atendidas após desocupação do Monte Horebe

Mais de 1.000 imóveis foram demolidos por não ter qualquer pessoa residindo | Foto: Divulgação

Manaus - Após três dias de reintegração de posse do Monte Horebe, o Governo do Amazonas contabiliza 1.083 famílias atendidas pela equipe social , no Colégio Militar da Polícia Militar VI (CMPM VI), no Residencial Viver Melhor. Desse total, 709 famílias assinaram o termo de acordo e formalizaram os acordos que asseguram o pagamento do auxílio-aluguel de R$ 600 até a adoção definitiva da solução de moradia.

Entre segunda-feira (3) e quarta-feira (4) o levantamento realizado pela equipe da força-tarefa do Estado apontou 1.835 imóveis que possuem famílias. Mais de 1.000 imóveis foram demolidos por não ter qualquer pessoa residindo. Aproximadamente 93% da área total já foi atendida pela selagem, que a identificação da residência, para que a família receba o atendimento social.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, explica que a expectativa é que esse trabalho de assinatura de acordo com as famílias encerre ainda nesta quinta-feira (05/03). “Enquanto o social estiver trabalhando, nós vamos continuar aqui dando apoio. Quando o social disser que acabou, vamos fazer a desocupação total”, explicou Bonates.

A operação conta com efetivo de mais de 800 servidores, entre policiais e equipes de assistência social. Entre os órgãos envolvidos estão as secretarias estaduais de Assistência Social (Seas), Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Meio Ambiente (Sema), Segurança Pública (SSP), Unidade de Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Casa Civil, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Polícia Militar, Polícia Civil, DPE-AM.

*Com informações da assessoria