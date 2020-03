Igreja realiza neste sábado (7) o 'Dia da Transformação'

Evento tem o objetivo de transformar pescadores em adoradores e levar pessoas a uma imersão para cura e restauração espiritual por meio da adoração | Foto: Divulgação/Chama Church

Manaus - A igreja Chama Church realiza no próximo sábado (7) o Dia da Transformação, na sede da igreja situada na avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus. O evento tem o objetivo de transformar pescadores em adoradores e levar pessoas a uma imersão para cura e restauração espiritual por meio da adoração.



O Dia da Transformação é coordenado pelo Apóstolo Richard Mattos que lidera a Chama Church há 16 anos. A programação começa às 14h e termina às 21h e envolve momentos de adoração, oração, palavra, reflexão e arrependimento. Além disso, o evento inclui lanche da tarde, jantar e sobremesa.

“Esse é um momento de imersão e ‘mergulho’ na presença e glória de Deus. São famílias que são curadas e restauradas por Deus”, conta o apóstolo.

Esta é 5º edição do Dia Transformação. O primeiro foi realizado no dia 16 de março, o segundo no dia 18 de maio, o terceiro, 13 de julho e o quarto, no dia 16 de novembro. Juntos os eventos alcançaram mil pessoas que se “mergulharam” na presença de Deus. A expectativa é que na última edição deste ano, no mínimo, 300 pessoas compareçam ao evento.

Saiba Mais

Curso de português para imigrantes está com inscrições abertas | Foto: Divulgação/Chama Church

No mesmo sábado (7), inicia o preparatório para vestibular e concurso público da igreja Chama Church oferecido gratuitamente. A oportunidade será concedida para qualquer pessoa que queira ‘abraçar’ os estudos. Para participar, basta comparecer no dia e fazer a inscrição. O evento ocorre das 09h às 12h.



Serviço



O quê: Dia da Transformação

Onde: Avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova, próximo ao Shopping Sumauma, ao lado da Academia Live

Quando: 07/03 (Sábado)

Horário: 14h às 21h

Inscrições ou mais informações: 98404-5474