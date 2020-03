Desaparecido na Manaus Moderna pode ter sido levado por traficantes

Manaus - Um homem identificado como Frank Alves Coelho, de 46 anos, está desaparecido desde a manhã do dia 24 de fevereiro após sair para trabalhar. Silvia Alves, irmã de Frank, afirma que o homem foi visto pela última vez ao sair de casa, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste, rumo ao trabalho, e não retornou mais.

De acordo com a família, os irmãos do homem desaparecido têm recebido denúncias anônimas com informações sobre o desaparecimento. ‘’Em uma das ligações, me informaram que cerca de 10 homens apareceram e começaram a atacar o meu irmão, amarraram o pescoço dele e o levaram até uma canoa’’, informou Silvia Alves.

O homem trabalhava como carregador na Feira Manaus Moderna, no bairro Centro, zona sul da cidade, e era conhecido na região. Ele era apelidado de "Sorriso".

Na noite da última quarta-feira (4), a família recebeu mais uma ligação misteriosa informando que as pessoas envolvidas no desaparecimento de Frank são conhecidas como ‘’Dentinho’’ e ‘’Alemão’’. ‘’Na ligação, me informaram também que um dos carregadores que trabalhava junto com ele, ajudou a levar meu irmão para a canoa’’, diz Silvia.

A suspeita da família é que o desaparecimento de Frank tenha ligação com tráfico. ‘’Na região em que ele trabalhava, há muito tráfico de drogas, acredito que possa ter existido um acerto de contas", disse a irmã.

Frank é moreno, calvo, baixo com barba rala. Possui uma cicatriz na barriga, decorrente de uma cirurgia.



Denúncias

A delegada Catarina Torres, titular da especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Frank que entre em contato com os servidores da delegacia pelo número: (92) 3214-2268, ou entre em contato com a família, pelos números: (92) 99319-9182 ou 99151-4532.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.