Animais que ficaram para trás são resgatados no Monte Horebe

Manaus- A equipe PET da deputada estadual Joana Darc (PL), resgatou animais que foram abandonados ou que não puderam ser levados por seus donos durante a desocupação social realizada no Monte Horebe, Zona Norte de Manaus.

Entre os animais, há um gato, duas cadelas e sete filhotes, que receberão atendimento veterinário, serão castrados, vacinados e vermifugados para serem colocados para adoção.

A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (4) e contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), Batalhão Ambiental, Comando de Operações Policiais (COE) e Delegacia Especializada em Meio Ambiente (Dema).

Desde a última segunda-feira (2), quando a operação de desocupação iniciou, a deputada recebeu dezenas de relatos de animais que foram deixados para trás. “Nesta primeira visita viemos checar as denúncias e resgatar alguns cães que encontramos em situação de abandono. Outras famílias se dispuseram a entregar os animais, como foi o caso da Anitta, cadelinha que estava com sete filhotes com menos de 15 dias de nascidos”, relatou a deputada.

A tutora de Annita, que preferiu não ter o nome divulgado, se emocionou ao ver o animal sendo resgatado. “É uma situação delicada que estamos passando. Mas como a maioria vai para uma casa de aluguel social, não sabemos como ficará a situação dos animais. Então é melhor que sejam resgatados por quem irá cuidar deles”.

A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (4) | Foto: Divulgação

Até a desocupação total da área, a deputada disse que irá voltar para resgatar mais animais. “Sabemos que em ações como esta, algumas famílias não têm como levar os seus animais de estimação. E aqui nós encontramos muitas situações assim. A princípio, viemos fazer uma espécie de mapeamento, saber como está a situação destes animais e resgatar os que estavam mais necessitados. Posteriormente voltaremos e iremos acompanhar a situação dos animais do Monte Horebe até o fim”, finalizou Joana.

Agora a equipe está em busca de lares temporários aos animais. Assim que saírem da clínica veterinária, poderão ser levados para uma nova família.

Quem tiver interesse em fazer uma adoção responsável, basta entrar em contato com o número (92) 98145-1111.

Leia mais:

Barracos são derrubados no primeiro dia de ocupação do Monte Horebe

Mais de mil famílias são atendidas após desocupação do Monte Horebe



*Com informações da assessoria