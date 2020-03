Shopping oferecerá serviços gratuitos de saúde, beleza e moda

Manaus - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Ponta Negra preparou uma programação especial, entre os dias 5 e 8 de março, dedicada às clientes. Orientações e serviços gratuitos de saúde, beleza e moda fazem parte do roteiro, que acontecerá no segundo piso (L2), das 16h às 20h.

“Planejamos com muito carinho quatro dias de homenagens e ações, com direito a sorteios de brindes e distribuição de gifts”, destacou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Durante a programação, a Comepi estará oferecendo serviços gratuitos, entre eles, análise capilar e facial. A Sobrancelha Design estará oferecendo maquiagem básica, enquanto que a Depyl Action estará promovendo degustação de serviços com brindes.

A The Body Shop e a Mr. Cat estarão realizando serviços de spa de mãos e revitalização facial. Na Prodmed, as clientes terão direito a uma sessão de massoterapia, enquanto na Santo Remédio haverá um leque de serviços, como aferição de pressão arterial, glicemia capilar e bioimpedância.

No dia 5, às 20h, os frequentadores poderão participar de uma aula de ritmos, em parceria com a Fórmula Academia e o CrossFit Ponta Negra. No mesmo dia, às 19h, acontece o “Talk: As forças que Impulsionam Nós Mulheres”, que será apresentado pela especialista em Gestão de Negócios e Desenvolvimento Humano, Ana Jeffres. A ação acontece em parceria com o Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG).

No dia 6, às 19h, acontece uma palestra sobre saúde da mulher com a psicóloga da Maternidade Ana Braga, Maura Nunes. No dia 7, às 19h, a stylish Talita Siqueira estará dando consultoria de moda para os clientes do Shopping Ponta Negra. No dia 8, a Sorveteria Glacial fará uma ação de distribuição de picolés no mall.

Para as clientes que adoram uma promoção, as lojas do Shopping Ponta Negra estarão oferecendo descontos especiais durante a programação, entre elas a Depyl Action, Comepi, Espaço Laser, Sobrancelha Design, Moderna Suplementos, Amanda Beauty, BotoClinic, Fórmula Academia, The Body Shop, Mr. Cat, Aleatory, Varietah, Arezzo, Rommanel, Johara, Capodarte, Dudalina, Via Uno, Jorge Bischoff, Quiosque Fofa, Outlet e Ateliê do Sorriso.

