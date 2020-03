Governador do AM indeniza 137 famílias vítimas de incêndio em Manaus

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima abre, nesta quinta-feira (5), a terceira edição do programa “Muda Manaus”, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Durante a abertura oficial, marcada para acontecer 17:30h, o governador o segundo lote de indenizações a 137 famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, zona sul da capital, ocorrido em dezembro de 2018. Ao todo serão disponibilizados R$ 3,7 milhões em recursos estaduais para este lote de pagamentos.

Muda Manaus no Monte das Oliveiras

As ações da terceira edição do “Muda Manaus” serão realizadas até o dia 7 de março, no Monte das Oliveiras, bairro onde residem mais de 45 mil pessoas. O programa tem como objetivo diminuir índices de vulnerabilidade social levando serviços básicos à população. Desta vez, as ações acontecerão na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho, localizada na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.

Ao todo, 22 órgãos da administração estadual oferecerão serviços nas sete áreas de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; Segurança e Ordem Pública e Meio Ambiente e Produção Rural.

137 famílias vítimas do incêndio foram beneficiadas na abertura do programa ''Muda Manaus'' | Foto: Divulgação

Para receber os atendimentos, o cidadão deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e certidão de casamento, se houver. Os atendimentos serão realizados mediante distribuição de fichas.

Ação inédita

Pela primeira vez, serão ofertados, durante o “Muda Manaus”, serviços de atendimento médico em clínico geral, com marcação de exames e consultas com especialistas no Sistema de Regulação (Sisreg), no local do evento.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) também oferece testes rápidos para HIV e sífilis, além de atendimento odontológico com aplicação de flúor, avaliação da saúde bucal e exame preventivo de câncer bucal e consulta com dermatologista.

Outra novidade é a oferta de vagas de emprego por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). Serão 251 vagas nesta quinta-feira (5).

O atendimento será das 13h às 17h, na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho. Os interessados devem comparecer com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. As oportunidades são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Preços populares

A Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) promove mais uma edição do “Peixe no Prato” no sábado (7). Serão comercializadas, aproximadamente, 1,2 toneladas de pescado como tambaqui curumim, tambaqui roelo e pirarucu manejado a preços acessíveis.

Também no sábado a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realiza uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, na parte externa da Escola Estadual Ernesto Pinho Filho.

A programação do “Muda Manaus” também conta com serviços como orientações ao consumidor, emissão de documentos, ações de assistência social, vagas em cursos de qualificação profissional, auxílio ao trabalhador, entrega de fomento a empreendedores, obras de recuperação e revitalização de espaços poliesportivos e de melhorias na mobilidade dos moradores, palestras, oficinas, serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, ações de conscientização ambiental, entre outros.

*Com informações da assessoria