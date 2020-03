Servidores públicos serão convocados para recadastramento

Manaus - Agentes públicos municipais, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Manaus, nascidos em março, poderão realizar a atualização dos dados cadastrais a partir da próxima quarta-feira, 11/3. O recadastro é realizado via Banco Bradesco, e segue as normas estabelecidas no Decreto n.º 4.730, de 7 de janeiro de 2020.

Para o procedimento, é preciso que os servidores ativos e inativos estejam munidos da seguinte documentação: RG, CPF, título de eleitor, inscrição PIS/Pasep ou NIS, comprovante de residência, certidão de casamento (se houver) e carteira de trabalho, no caso de empregados públicos.

Os servidores que possuem contas nas agências 0320 (Centro), 0482 (Eduardo Ribeiro), 3711 (Sete de Setembro) e 3726 (Boulevard) devem buscar atendimento, preferencialmente, na rua Silva Ramos, 368, Centro; as demais agências efetuarão o procedimento em suas próprias sedes. Já a inclusão de novos dependentes deve ser realizada no setor de recursos humanos da secretaria em que o servidor atua.

Para os aposentados do município, o atendimento pode ser realizado na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, nº 2.480, Chapada, zona Centro-Sul.

Os servidores que precisarem se ausentar do trabalho para fazer o recadastramento não receberão falta ou atraso. Já os que não puderem comparecer, deverão apresentar justificativa na sua secretaria, a fim de realizar o serviço para o remanejamento de data.

O recadastramento vai até o dia 25 de março, seguindo o horário de funcionamento bancário. O cronograma completo está disponível na edição nº 4.756 do Diário Oficial do Munícipio, publicada dia 10 de janeiro de 2020.

*Com informações da assessoria