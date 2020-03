Vídeo: professores de Manacapuru sofrem com cobranças indevidas

| Foto: Em Tempo

Manacapuru - Professores e profissionais de educação do município de Manacapuru (distante 70.66 km em linha reta da capital) sofrem com descontos abusivos em suas contas bancárias. Os funcionários apontam que o Banco Bradesco tem feito descontos duplicados.

Os servidores fizeram empréstimos no Bradesco por não estarem recebendo seus salários regularmente, desde então têm o valor do consignado descontado no contracheque e na conta bancária. Os educadores procuraram a prefeitura e tiveram a garantia de resolução do problema no mês de janeiro. Entretanto, após dois meses, o constrangimento continua.

A reportagem procurou informações na sede da Prefeitura do município com o prefeito Beto d’Ângelo, mas não conseguiu contatá-lo. No entanto, foram recebidos pelo secretário de administração, que justificou a pendência explicando que, devido às dificuldades de fornecer o serviço de pagamento, optaram por aderir o contato direto com o banco.

É a segunda vez que a prefeitura de Manacapuru promete resolver a questão. Os professores se sentem reféns do banco e do executivo.

