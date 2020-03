Sem flores: relembre histórias de mulheres vítimas da violência

Manaus – De acordo com dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os registros de feminicídio em Manaus tiveram um aumento de 300% de 2018 para 2019. Além disso, somente no início de 2020, dez mulheres foram encontradas mortas na capital. Familiares falam mais sobre essas mulheres que deixaram para trás histórias de vida, sonhos e anseios.

Segundo dados divulgados pela SSP-AM, o aumento de 300% de 2018 para 2019, contempla os meses de janeiro a outubro dos dois anos e também mostra um índice de crimes contra mulheres de toda natureza. Em 2019, de janeiro a outubro, o número subiu de três, para 12 crimes registrados pela polícia contra mulheres.

Heloísa Medeiros da Silva

Heloísa Medeiros, com apenas 17 anos, era estudante de enfermagem e desapareceu no dia 12 de dezembro, quando deixava uma casa noturna no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Três dias depois, o corpo da adolescente foi encontrado.

A jovem havia sido torturada, além de ter tido os cabelos cortados e as unhas arrancadas. Seu corpo foi encontrado apenas com uma roupa íntima inferior, o que se assemelha aos casos em que torturadores deixam a vítima nua ou seminua com o intuito de humilhar e expor o corpo.

Heloísa era uma jovem sonhadora e sociável, revela a mãe | Foto: Divulgação

Mais do que uma estatística, Heloísa foi uma jovem com uma história para contar. Segundo a mãe da adolescente, Vanusa Medeiros, 38 anos, Heloísa foi uma menina que a acompanhou por muitos anos como filha única - somente atualmente ela teve outro filho. Ela conta que a convivência das duas era muito intensa. ‘’Foi uma menina que me acompanhou sempre e era realmente uma amiga para todas as horas. A partida dela foi muito dolorosa e até hoje eu me pergunto o porquê. Até hoje eu não entendo e não aceito’’, declara.

A mãe conta que a adolescente tinha muitos sonhos. A vontade de Heloísa era terminar seus estudos e fazer sua sonhada faculdade de moda, além dos cursos de maquiagem que tanto gostava. ‘’Eu sabia que ela era muito feliz da maneira dela, só precisava terminar os estudos para começar a trabalhar e ganhar seu dinheiro’’, esclarece.

Vanusa também relata que a filha era aceita em todos os lugares e que era muito fácil manter uma amizade com ela. Heloísa era querida por diversas pessoas e, por isso, a partida dela foi tão difícil para os familiares e conhecidos. Conforme a mãe, foi uma situação muito difícil de ser aceita e, mais ainda, entendida.

‘’ E o culpado continua a solta . Ele está seguindo a vida dele, enquanto a de Heloísa acabou e a nossa também. Para a família é revoltante saber que inúmeros casos ocorreram na cidade e foram solucionados e, no caso dela, o culpado continua foragido. É muito triste não acreditar na Polícia e na Justiça’’, afirma Vanusa.

Heloísa e a mãe Vanusa | Foto: Divulgação

Ela também deixa um recado para outras mães ao dizer que entende que a dor é a mesma para todas. Vanusa acredita que, para aquelas que perderam suas filhas e o culpado ainda não foi preso, a união, a luta e Deus são as únicas respostas.

‘’Minha vida acabou, porque, independentemente do que aconteça daqui para frente, não sinto mais felicidade. Hoje posso ter algumas alegrias, mas sem minha filha não há felicidade e eu sei que nenhuma mãe gostaria de sentir essa dor. Precisamos ter compaixão umas com as outras’’, finaliza a mãe da jovem Heloísa.

Miriam Moraes da Cruz

Miriam Moraes, aos 21 anos, era garçonete e estava grávida quando foi assassinada com nove facadas no dia 16 de fevereiro. O caso foi considerado o primeiro feminicídio do ano de 2020 na cidade de Manaus. Segundo familiares, o suspeito do crime era ex-namorado de Miriam e não aceitava a gravidez da companheira, queria que ela fizesse um aborto.

Miriam também é mais do que uma estatística. De acordo com a mãe, Mara Moraes, a jovem era uma guerreira. Ela conta que o maior sonho da filha era fazer enfermagem para ter a oportunidade de entrar para a aeronáutica e, como era muito estudiosa, a mãe tinha certeza que ela iria conseguir.

Miriam era uma moça guerreira e trabalhadora, conta a mãe | Foto: Divulgação

Ela diz que sua relação com a filha sempre foi muito sincera e amável. Para Mara, sua filha não teve a oportunidade de mostrar mais ainda ao mundo quem ela verdadeiramente era. ‘’Eu sei quem era Miriam. Era minha parceira, metade filha, metade mãe. Foi uma amiga para todas as horas e era uma menina cheia de sonhos’’, declara.

Mara revela mais sobre a gravidez da filha. ‘’Ela pediu a Deus um homem que a amasse e ficasse ao seu lado para o resto da vida e, quando ficou grávida, entendeu que esse era o futuro homem que estaria com ela, seu filho. Tenho certeza que ela defendeu seu bebê até o último segundo de sua vida, ela preferiu morrer do que perdê-lo’’, enfatiza.

Como mãe, ela deixa claro que é muito difícil falar sobre o assunto e que, apesar de tentar ser forte, a dor sempre acaba vencendo. Ela sabe que outras mães sentiriam o mesmo e deseja toda sua solidariedade para suas semelhantes. ‘’Criamos nossas filhas com tanto amor e carinho e essa perda é horrível. Espero que nesse dia das mulheres, os culpados desses crimes sejam encontrados ’’, finaliza.

Sarah Rufino Basílio

Sarah Rufino, aos 22 anos, foi morta por golpes de facas depois de ser abordada por dois infratores que buscavam dinheiro para comprar drogas. Os suspeitos foram presos na última quinta-feira (5).

Sarah também é mais do que uma estatística. Para a irmã Hednelza Rufino, 28 anos, é difícil descrever quem foi Sarah. Segundo ela, a estudante era muito carinhosa e adorava fazer as pessoas ao seu redor sorrirem. Além disso, tinha uma paixão muito grande por animais. ‘’Seu sonho era terminar os estudos para finalizar a construção de sua casa própria. Ela era alegre e sempre ajudava com as despesas de casa quando precisávamos’’, revela.

Sarah era uma menina doce e carinhosa, relata a irmã | Foto: Divulgação

Hednelza deixa claro que Sarah não namorava o rapaz que estava com ela no dia que o crime ocorreu. ‘’Digo isso com toda a certeza, pois éramos uma família unida e sabíamos os passos uns dos outros. Éramos amigos e confidentes, ela jamais ocultaria seus relacionamentos’’, esclarece.

Também de acordo com ela, os familiares passaram muito tempo sentindo uma grande impotência, uma vez que a Justiça se encontrava distante e demorava a dar um retorno sobre os culpados pelo crime. Ela afirma que a Lei sempre parecia priorizar outros casos e que ela e sua família estavam sendo deixados para trás, mas na quinta-feira (5), um dos responsáveis pelo assassinato de Sarah foi preso em Manacapuru.

Com a informação, Hednelza relata que se sente parcialmente aliviada, mas que o sentimento de revolta continua assolando seu coração. ‘’Os sentimentos nesse momento são muito confusos. É um alívio pela metade, pois sabemos que ainda há um culpado à solta. A luta terá que continuar, não desistiremos de fazer justiça’’, afirma.



Sarah e a irmã Hednelza | Foto: Divulgação

Ela também deixa um recado para outros familiares que passaram por situação similar ao dizer que: devem lutar por justiça e nunca desistir. Em sua opinião, nenhum ser humano merece morrer de maneira tão cruel e ser esquecido. ‘’Nada vai trazer de volta quem se foi, então temos que lutar por quem fica. Não podemos aceitar maus-tratos e devemos sempre denunciar, não podemos esperar pela próxima vítima’’, finaliza.

Ações

A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECM), Débora Mafra, explica quais ações devem ser tomadas para que o crime de feminicídio seja evitado. Segundo ela, a mais importante é a solicitação de medida protetiva, pois - uma vez registrada - visitas são feitas pela Ronda Maria da Penha na casa da vítima. Além disso, as denúncias devem ser feitas pelo 180, 181 e 190, que também são canais rápidos e que podem evitar os casos.

''Faço muitas palestras e reportagens incentivando mulheres a denunciar quando estiverem em situações de risco, porque tanto no Brasil, quanto no Amazonas a maioria das mulheres que morrem por feminicídio, nunca denunciaram. E aquelas que denunciaram, retiraram a queixa depois de um tempo'', esclarece.