137 famílias do incêndio no Educandos recebem indenizações do Governo

137 famílias foram beneficiadas | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus – No final da tarde desta quinta-feira (5), o governador do Amazonas Wilson Lima entregou o segundo lote de indenizações para as famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos , Zona Sul de Manaus. Ao todo foram disponibilizados R$ 3,7 milhões em recursos estaduais para esse lote de pagamentos que beneficiará 137 famílias. A entrega ocorreu na terceira edição do programa “Muda Manaus” , realizada na Escola Estadual Ernesto Pinho, na avenida Sumaúma, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

“Lembro daquele dia 17 de dezembro de 2018. Aquele incêndio foi desesperador para quem acompanhava, imagina para quem estava vendo a própria casa indo embora. É desesperador para qualquer pai e mãe ouvir as crianças perguntando para onde iriam. Eu, como governador eleito naquela época, senti uma responsabilidade enorme. Tenho parceiros altamente qualificados, pessoas que entendem o momento que estamos passando e que me ajudam a levar essa carga. É uma responsabilidade comandar o destino dos moradores do Amazonas”, destacou Wilson Lima.

O governador do Estado anunciou que o terceiro lote de famílias atingidas pelo incêndio do Educandos começará a ser pago no mês de abril. Lima enfatizou que o objetivo da gestão é olhar para as pessoas que mais necessitam: "é cuidar dos cidadãos amazonenses".

Wilson Lima destacou que o objetivo do governo é cuidar dos cidadãos amazonenses | Foto: Diego Peres/Secom

“Hoje estamos aqui para trazer mais uma edição do ‘Muda Manaus’, que passamos a fazer mensalmente, trazendo serviços essenciais à população. Estamos disponibilizando serviços de saúde e, além disso, estamos fazendo o pagamento daquelas indenizações do bairro Educandos. Quero aproveitar para falar sobre as ações que estamos fazendo de moradia, para dar dignidade a quem precisa de moradia digna. Gostaria de destacar, inclusive, o trabalho inédito que estamos fazendo na invasão Monte Horebe . Vamos montar um complexo de segurança lá, e eu quero ver se o tráfico volta para lá”, disse Wilson Lima.

Durante a entrega de indenizações, o representante das famílias do bairro Educandos, Jorge Mauro da Costa Souza agradeceu ao governador Wilson Lima e celebrou o pagamento das indenizações.

“É uma luta de mais de um ano, pois o dia 17 de dezembro de 2018 jamais será esquecido seja pelas perdas de materiais ou o olhar dos nossos filhos. Mas, hoje, estamos vendo que o governador está cumprindo com a palavra e pagando as famílias do segundo lote. Sabemos que não foi fácil, mas o senhor sempre esteve de portas abertas para nos receber. Hoje posso dizer à minha filha que vamos ter outra casa. Muito obrigado, Wilson Lima”, agradeceu.

As famílias receberam os cheques com valores distintos | Foto: Diego Peres/Secom

Caroline Braz, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) , enfatizou a alegria de poder ver uma promessa do governo se tornando realidade.

“Desde o incêndio, nos colocamos a disposição das vítimas. Fomos ao Educandos, fizemos o acompanhamento psicológico de crianças e também atendemos idosos. Hoje é o dia da vitória para essas pessoas, o dia em que o governo comprova que tem palavra e honra. Nosso governador sempre cumpre o que promete e, por isso, conseguimos entrar em qualquer lugar. Nunca vi uma reintegração de posse onde o social é colocado em primeiro lugar, como estamos fazendo na Monte Horebe. Nossa atuação é exemplo”, declarou Braz.

Ação na Monte Horebe

O governador destacou que os trabalhos são resultados de uma ação planejada e que as famílias foram libertadas de serem extorquidas pelo tráfico de drogas.

“O espaço para o tráfico de drogas no Amazonas não existe. Nós não vamos permitir que criminosos ocupem esse espaço. Queremos dar dignidade e respeito para as pessoas que mais necessitam. Essa ação estava sendo programada há, pelo menos, 10 meses e reservamos recursos tanto para pagar as indenizações das famílias do Educandos, quanto o auxílio-aluguel de R$ 600 para as famílias que estão deixando a Monte Horebe até que seja definida uma moradia permanente ”, explicou.

Zona Franca

Na ocasião, Wilson Lima aproveitou para falar sobre o trabalho que está sendo feito pelo Estado em relação à Zona Franca de Manaus (ZFM).

“A defesa da Zona Franca é algo que temos feito desde o início do governo. Tenho conversado muito com a bancada de Brasília. Na próxima semana, eu vou reunir com instituições do setor produtivo, pois vamos ter um trabalho grande pela frente com essa guerra que quer cortar os nossos incentivos. Sem a ZFM não sobrará sequer um ambulante nas ruas de Manaus, sequer pessoas de outras áreas. Hoje a ZFM representa 80% PIB do Estado e, sem isso, vai ser decretada a falência de recursos”, concluiu o governador.

Muda Manaus



Moradores do bairro Monte das Oliveiras receberão até sexta-feira (7), ações sociais do “Muda Manaus”. O objetivo do programa é diminuir a vulnerabilidade social oferecendo serviços básico à população. 22 órgãos do Estado irão disponibilizar serviços de educação; esporte e Lazer; emprego e Renda; infraestrutura, habitação e saneamento urbano; justiça, cidadania, cultura e assistência social; saúde e assistência familiar; segurança e ordem pública e meio ambiente e produção rural.

Para receber os atendimentos, o cidadão deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e certidão de casamento, se houver. Os atendimentos serão realizados mediante distribuição de fichas.

Hélio Luis de Oliveira, que é líder comunitário do bairro Monte das Oliveiras, destacou a importância da ação.

“Essa ação é muito boa, pois traz melhorias a nossa comunidade. Essa é a primeira vez em 40 anos que vejo um representante dando as caras aqui no bairro e ouvindo o povo. Muito obrigada, governador”, disse Oliveira.

A programação do “Muda Manaus” também conta com serviços como orientações ao consumidor, emissão de documentos, ações de assistência social, vagas em cursos de qualificação profissional, auxílio ao trabalhador, entrega de fomento a empreendedores, obras de recuperação e revitalização de espaços poliesportivos e de melhorias na mobilidade dos moradores, palestras, oficinas, serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de veículos, ações de conscientização ambiental, entre outros.