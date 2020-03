Complexo de segurança e CETI serão construídos em área do Monte Horebe

| Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas planeja realizar um grande trabalho de revitalização da área onde hoje funciona a ocupação irregular Monte Horebe, zona Norte de Manaus. Além da construção de um complexo de segurança pública e ações de recuperação ambiental, o Governo também planeja a construção de um Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti). O projeto irá beneficiar diretamente os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor, situado no bairro Santa Etelvina, cujas duas etapas abrigam mais de sete mil moradores.

“É uma ação inédita em que não houve uso da força, não houve um disparo sequer, nenhuma demonstração de força, resultado do planejamento que nós fizemos. O que nós fizemos ali foi libertar aquelas famílias do julgo do tráfico de drogas, que ali entrou e se instalou. Cobravam das famílias aluguel, pedágios, energia elétrica. Os moradores eram extorquidos por traficantes e também oportunistas. Hoje há um punhado de insatisfeitos porque acabamos com isso. E o espaço para o tráfico de drogas no Estado do Amazonas não existe. A gente vai continuar combatendo de forma muito veemente, não vamos permitir que esses criminosos ocupem esses espaços”, declarou o governador do Estado, Wilson Lima, durante abertura da terceira edição do Muda Manaus, no bairro Monte das Oliveiras.

“Foi preciso muita coragem para fazer o que nós fizemos, porque o que aconteceu no Monte Horebe foi uma ocupação do tráfico de drogas. Nós entramos e vamos continuar fazendo um trabalho social. Lá, onde entrou o tráfico de drogas, nós vamos montar um complexo de segurança, com treinamento para policial, quartel, eu quero vê se o tráfico volta para lá”, destacou o governador.

Acompanhando o trabalho das forças policiais na desocupação do Monte Horebe, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, falou a respeito dos planos do Governo do Estado para a área. “Como isso aqui vai ser uma área de segurança pública, não vai mais ficar ninguém aqui, bandido nenhum, porque eles não vão ter onde se esconder. Nós vamos começar a fazer um trabalho de recuperação do Viver Melhor também. Aqui vai ser um local modelo para se morar, com um complexo de segurança, um Ceti com 24 salas, além de outros aparelhos do Estado, que virão pra cá também”, adiantou.

O secretário avaliou como bastante positivo trabalho de desocupação do Monte Horebe, iniciado pelo Governo do Amazonas na última segunda-feira (2). Em quatro dias de ação, 1.916 famílias foram atendidas pela equipe social. Desse total, 1.799 famílias assinaram o termo de acordo e formalizaram os acordos que asseguram o pagamento do auxílio-aluguel de R$ 600 até a adoção definitiva da solução de moradia.

| Foto: Divulgação

De segunda-feira até esta quinta-feira (5), 100% da área total foi atendida pela selagem, que a identificação da residência, para que a família receba o atendimento social. Levantamento realizado pela equipe da força-tarefa do Estado apontou 2.339 imóveis que possuem famílias. Mais de 1.000 imóveis foram demolidos por não ter qualquer pessoa residindo e 102 famílias receberam apoio de transporte para a mudança.

Fiscalização

O deputado estadual Álvaro Campelo, vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), esteve na área de ocupação irregular, nesta quinta-feira (05/03), para acompanhar o andamento dos trabalhos.

“Nós recebemos hoje um grupo de manifestantes na Assembleia Legislativa, que nos trouxeram uma série de demandas e reclamações a respeito de todo o processo que está acontecendo aqui e eu, na qualidade de representante da população, vice-presidente também da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, vim aqui para conferir de perto, ouvir outros moradores e fazer essa interlocução entre eles e o Estado, que está aqui presente através das suas várias secretarias. No primeiro e segundo dia aconteceram questões muito pontuais que já foram devidamente corrigidas, e as demais questões que foram trazidas pelos moradores eles já tiveram a garantia de que terão a preservação dos seus direitos assegurados pelo Governo do Estado do Amazonas”, explicou o parlamentar.

Avaliação

Morador do Monte Horebe desde 2015, Arleirton Bezerra da Silva estava satisfeito com o atendimento recebido pela equipe da área social que está atuando no processo de cadastramento das famílias. “Achei excelente a forma como eles efetuaram a ação, foi muito bom. Foram muito educados, gostei, porque antes a polícia entrava com muita agressividade, mas dessa vez não. Estou muito agradecido, primeiro a Deus, depois às autoridades”, disse Arleirton.

Mirieli Pereira Coelho, outra moradora que foi atendida pela equipe da área social do Governo no Colégio Militar da Polícia Militar VI (CMPM VI), acredita em dias melhores a partir dessa ação. “Eu quero acreditar, não quero pensar nada negativo, que isso realmente aconteça, pois têm pessoas lá dentro que acreditam numa moradia melhor, algo para sobreviver, tipo eu, não tenho nada. Vivo pela fé, pela misericórdia, não tenho benefício nenhum, mas eu nunca deixei de acreditar que o melhor vai chegar”, afirma Mirieli.

*Com informações da assessoria