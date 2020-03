Prefeitura reforçará recomendações de prevenção contra vírus gripais

Manaus - Ações de prevenção contra a transmissão de vírus que causam doenças respiratórias serão reforçadas nos supermercados pela Prefeitura de Manaus. A medida é parte das estratégias definidas pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) para monitorar e prevenir o surgimento de possíveis casos do novo coronavírus na capital.

Em reunião realizada com o superintendente da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), Alexandre Zuqui, na quarta-feira (4), a diretora da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), Maria do Carmo Leão, propôs que as medidas preventivas sejam realizadas em parceria para esclarecer e sensibilizar funcionários e clientes. A proposta será oficializada até o final desta semana e uma reunião com os gestores de unidades deve ser realizada para estabelecer detalhes e prazos para o trabalho.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, disse que essas e outras ações de vigilância sanitária integram o conjunto de estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para enfrentamento do cenário de ameaça trazido pelo novo coronavírus (Covid-19). “Essa foi uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, uma vez que estamos no período sazonal em que os casos de síndromes gripais aumentam em função do clima. E o risco de entrada do novo coronavírus amplia nossos cuidados e vigilância que já fazemos”, observou.

Segundo Maria do Carmo, entre as ideias discutidas com a Amase estão a divulgação de material informativo em toda a rede associada, um dia de mobilização geral e o reforço do cumprimento da legislação sanitária nas lojas de varejo e atacado.

“Queremos garantir, por exemplo, que os carrinhos de supermercado sejam higienizados de forma sistemática e que os lavatórios para uso do público interno e externo estejam abastecidos com sabão e papel toalha para garantir a lavagem de mãos, considerada uma das medidas mais eficazes contra a propagação de vírus e bactérias”, informou a diretora da Visa Manaus.

O superintendente da Amase ressaltou o interesse da entidade em participar das ações municipais de controle das doenças respiratórias, informando que devem ser mobilizadas as mais de cem unidades pertencentes às redes associadas. “Entendemos que o momento requer a união de esforços e que todas as medidas serão em benefício de todos”, declarou Alexandre.

Programação

Além dos supermercados, a Visa Manaus vai propor ações específicas em outros segmentos de serviços, da indústria e do comércio, para dar amplitude às medidas de esclarecimento que já estão sendo divulgadas pela Prefeitura de Manaus.

Para a diretora do órgão, o momento é de reforçar junto ao setor regulado a necessidade de respeito às normas sanitárias. “Estamos priorizando o aspecto educativo da vigilância e depois disso teremos um cronograma de fiscalizações sanitárias, esperando que o resultado seja positivo quanto ao cumprimento das regras”, ressaltou.

*Com informações da assessoria