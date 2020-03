Princípios de incêndio em sucataria e ônibus são registrados em Manaus

As duas ocorrências aconteceram na manhã desta sexta-feira (6) | Foto: Leonardo Sampaio e Reprodução

Manaus - Dois princípios de incêndio foram registrados na manhã desta sexta-feira (6), em Manaus. O primeiro ocorreu em uma sucataria, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste. O segundo ocorreu em um ônibus do transporte coletivo da linha 043, da empresa Líder.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) foi acionada apenas para o princípio de incêndio na sucataria. De acordo com o 2º Sargento Denis Ferreira, um caminhão de cinco mil litros foi usado para conter as chamas na residência e consequentemente impedir que o fogo se alastrasse para as demais residências, tendo em vista que está localizada em uma avenida de grande movimentação.

Linha 043

O ônibus da linha 043 da empresa Líder pegou fogo enquanto transitava pela Avenida Sávio Belota, no Novo Aleixo, Zona Norte. Segundo informações de populares, o próprio motorista conteve as chamas com o uso do institor de incêndios, disponível no interior do veículo. Os passageiros ficaram em pânico, mas não há relato de feridos.