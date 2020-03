No CMEI Graziela Ribeiro chove mais dentro do que fora, dizem pais

Pais e responsáveis de alunos precisam ficar atentos quando chove, pois a escola fica inundada | Foto: Reprodução

Manaus – Pais, alunos e trabalhadores denunciam ao Em Tempo que o CMEI Graziela Ribeiro, localizada na rua Prof. Abílio Alencar, bairro Alvorada 2 , zona Centro-Oeste de Manaus, está com problemas na estrutura. Quando chove, as salas ficam inundadas por conta de goteiras no telhado. Os responsáveis pelas crianças precisam verificar se vai chover ou não, para decidirem se deixam os filhos na escola.

Praticamente todas as salas aparecem alagadas | Autor: Reprodução

O tio de uma aluna diz que a situação na escola é recorrente. Ele filmou a situação das salas após a forte chuva na tarde desta quinta-feira (5). No vídeo é possível ver o chão alagado, goteiras em cima das cadeiras e mesas utilizadas pelos alunos, além de baldes espalhados pelo chão contendo a água das goteiras e alguns móveis da escola cobertos com plásticos.

Os pais pedem uma solução para as frequentes inundações. De acordo com eles, é a chuva que determina se há aula ou não, pois as salas ficam inundadas.

“Os professores recomendam que nós [pais, tios ou responsáveis] devemos evitar de levar as crianças quando está chovendo. E se chover é para ir correndo buscar o filho na escola. As salas ficam inundadas e eles não têm como dar aula. Tudo fica alagado. É muito difícil. A gente sabe como está precária a situação da escola”, relatou o industriário.

No vídeo é possível ver as salas inundadas | Autor: Reprodução

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para saber se há conhecimento do órgão sobre a situação da escola e se há previsões para a resolução do problema. A secretaria informou que já iniciou todos os trâmites necessários para a contratação da empresa que fará o serviço de reforma completa do telhado da escola, a fim de que o problema seja solucionado o quanto antes.