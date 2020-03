Wilson Lima entrega certificados do projeto Muda Manaus na Zona Norte

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (6) o governador Wilson Lima esteve na Escola Estadual Ernesto Pinho, na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras Zona Norte da capital, acompanhando o segundo dia do Projeto Muda Manaus.

O projeto já está na sua terceira edição, dessa vez no Monte das Oliveiras, sendo realizado por meio de obras e serviços de qualificação profissional para a comunidade, emprego e renda e outros serviços que atendem às necessidades da comunidade.

Na solenidade, o governador participou da entrega de certificados do curso de formação de brigada de incêndio promovido gratuitamente pelo Corpo de Bombeiros. Certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc).

Encaminhamentos de emprego por meio da Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp). Quitação de imóveis através da Secretaria de Estado de Habitação (Suhab) a e entrega de cheques e crédito solidário, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), de valores variados aos microempreendedores cadastrados da comunidade.

Em discurso, o deputado estadual Roberto Cidade (PV) comenta o apoio ao governo e o programa muda Manaus. "Tenho certeza que o programa vai chegar aos 63 bairros e com certeza vai realmente mudar a realidade das comunidades", diz.

Para o governador, a manhã foi de entregas significativas "Mais um dia do Muda Manaus com entregas significativas na linha da proposta de desenvolver as ações que mais precisam e que mudam a vida das pessoas", comenta.

"Eu também vim da camada dos menos favorecidas e hoje como governador eu sou a prova da força de vocês. Eu fiz uma aliança com povo e com o cidadão. Eu sei o que é viver em uma comunidade de periferia, por isso levo meu gabinete para os bairros. Vim para os menos favorecidos e vou trabalhar para os que mais precisam", continua Wilson Lima.

Um dos programas a ser realizado pelo Projeto Muda Manaus no Monte das Oliveiras é o Peixe no Prato, em que o governo vai até o pescador, dá o transporte, o gelo e motorista para trazer o pescado até o consumidor final, dessa forma o valor do pescado sai mais em conta e o governo garante segurança alimentar. O programa será realizado nesse sábado (7).

Wilson Lima destacou as melhorias que o Programa Muda Manaus já promoveu nos bairros anteriores. “Os resultados são muito significativos. Lá no Mutirão, por exemplo, nós reformamos o Centro de Convivência e continuamos trabalhando lá no Campo do Lidam, onde projetos sociais são desenvolvidos. Isso faz com que a molecada esteja longe da violência. ", disse o governador.

Wilson ainda pontuou sobre a saúde pública. "Não vou sossegar enquanto não melhorar o atendimento na área da Saúde. Faço questão de estar junto com a comunidade e entender os problemas do dia a dia", diz. "Vamos continuar trabalhando aqui, toda a minha agenda vai ser aqui para que juntos possamos encontrar soluções,", completou Wilson Lima

O projeto vai continuar com a programação nesse sábado (7), a partir das 15h todos os serviços estarão à disposição da comunidade.