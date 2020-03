Amazonas registra cinco casos suspeitos do novo coronavírus

No Amazonas há apenas casos suspeitos e um foi descartado | Foto: Divulgação

Manaus - No Amazonas, há cinco casos suspeitos de Coronavirus, segundo o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) nesta quinta-feira (5). Esta é a 9ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado do Amazonas. Uma das pessoas monitoradas teve a suspeita de contaminação descartada.

Este relatório corresponde ao período de novembro de 2019 até o dia 4 de março deste ano. Em Manaus, foram notificados 253 casos de SRAG (Síndrome respiratória aguda grave); 49 casos por vírus respiratório, provocados por Adenovírus, 15 casos de Influenza B, quatro por Influenza A (H1N1), dois de Parainfluenza 1 e dois para Metapneumovírus.

Os casos no Brasil são registrados em pessoas que viajaram recentemente para fora do país | Foto: Reprodução

Donos de farmácias e supermercados afirmam que o amazonense está em busca de meios para se proteger. A procura por álcool em gel e máscaras têm aumentado nas últimas semanas e, com isso, os estoques nesses locais têm sido renovados.

É importante relembrar que a transmissão do vírus ocorre pelo ar ou contato pessoal com secreções contaminadas, como saliva e gotículas ou com tosse, espirro e gotículas de saliva. Outras formas de se evitar a contaminação são: lavar as mãos com água e sabão, fazer o uso de álcool em gel e evitar locais aglomerados.

Ações na cidade

No mesmo dia da apresentação do relatório, o Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratório - Covid- 19 se reuniu e anunciou a realização do 1º Simulado de Caso Suspeito do novo Coronavírus em Trânsito Aéreo.

A simulação será nesta sexta-feira (6) no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na Zona Oeste, a partir das 10h. A simulação de caso real tem como objetivo testar de forma inteligente as vigilâncias e assistência, conforme explica o coordenador de Vigilância Sanitária de Portos Aeroportos e Fronteira, da Anvisa, Região Norte, Jerfeson Nepumuceno Caldas.

“Esta ação permitirá possíveis ajustes no plano e nos procedimentos que devem ser adotados por todos os envolvidos diante da situação”, relatou.

A Prefeitura de Manaus anunciou que reforçará as recomendações de prevenção contra vírus gripais. A medida foi definida pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) para prevenir o surgimento de possíveis casos na capital.

As ações continuam no Amazonas contra o coronavírus | Foto: Tácio Mello / Secom

Além dos supermercados, ações específicas serão realizadas em outros segmentos de serviços, da indústria e do comércio. A diretora da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), Maria do Carmo Leão, afirmou que, entre as ações, está a divulgação de material informativo em toda a rede associada. Além disso, haverá um dia de mobilização geral e o reforço do cumprimento da legislação sanitária nas lojas de varejo e atacado.

“Queremos garantir que os carrinhos de supermercado sejam higienizados e que os lavatórios para uso do público interno e externo estejam abastecidos com sabão e papel toalha para garantir a lavagem de mãos, considerada uma das medidas mais eficazes contra a propagação de vírus e bactérias”, disse.

Brasil

No país, há oito casos confirmados e a primeira transmissão do país, segundo publicou o Ministério da Saúde. Seis casos foram registrados em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo.

As campanhas reforçam as medidas de prevenção | Foto: Reprodução

As ocorrências em São Paulo são originadas dos primeiros casos confirmados no Brasil, o contato com familiares contribuiu com a transmissão. No Espírito Santo, uma mulher de 37 anos, que viajou na Itália e no Rio, e outra de 27 anos - que esteve na Alemanha e Itália em fevereiro deste ano.

O Ministério da Saúde assinala que não há indícios que o vírus esteja circulando no Brasil. Há pelo menos 636 casos suspeitos no país, outros 378 casos já tiveram a suspeita descartada.