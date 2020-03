Evento para pet ocorre neste sábado (7) em Manaus

O Fest Pet é o segundo evento do gênero, promovido no mês de março pelo Amazonas Shopping | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping recebe neste sábado (7) o Fest Pet, evento que vai oferecer uma série de serviços direcionados aos animais de estimação. Além disso, durante o evento, serão disponibilizados alguns pets resgatados para a adoção. A ação, organizada pelas ONGs Espaço Pet e Celeiro dos Anjos, acontece a partir das 16h, no Pet Park do centro de compras, localizado na área externa, próximo à loja Marisa.



O Fest Pet é o segundo evento do gênero, promovido no mês de março pelo Amazonas Shopping, em parceria com ONGs da cidade. Na programação, também está previsto para ser realizado, no dia 14 deste mês, outras atividades direcionadas a esse público, no Pet Park.



Quem está pensando em ter um animal de estimação o Fest Pet é uma ótima oportunidade, segundo o gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi. Cães resgatados estarão disponíveis para adoção. Todas as pessoas interessadas passarão por uma entrevista, para que seja avaliado se têm as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos e estar portando documento de identificação e comprovante de residência.

Durante o evento deste sábado, veterinários da Clínica Pet Way estarão no local orientando os tutores sobre castração e vacinação, realizando triagem e oferecendo vermífugo.

*Com informações da Assessoria