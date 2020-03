Prefeito de Manaus destaca que ZFM tem importância ambiental para o AM

O prefeito de Manaus disse que a Zona Franca sustenta a economia da região | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - Em pronunciamento, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, falou nesta sexta-feira (6), sobre as ameaças da permanência e do incentivo à Zona Franca de Manaus. O chefe do executivo municipal, se posiciona como defensor do modelo e destacou que é o funcionamento do parque industrial que garante a preservação de boa parte da floresta Amazônica. A reunião aconteceu na Prefeitura de Manaus (Avenida Brasil, Bairro Compensa, zona Oeste).

A fala do prefeito se dá pela repercussão do anúncio do presidente Jair Bolsonaro, na última terça-feira (3). Ele cita a crianção de uma nova "Zona Franca" na ilha de Marajó, no Pará. Ela funcionaria a partir de uma série de isenções de impostos federais para a comercialização de produtos a partir de sugestão do próprio Governo do Estado do Pará.

"Não vejo má vontade do presidente Jair Bolsonaro, pessoalmente, mas vejo oposição à Zona Franca em alguns setores do Governo. Em relação ao pólo de concentrados, nós temos que encontrar a alíquota de equilíbrio, sentar civilizadamente e encontrar o equilíbrio que permita os concentrados, gerando empregos no interior. A Zona Franca de Manaus é o que temos para sustentar direta e indiretamente a economia da região," enfatizou o prefeito de Manaus.

A proposta foi apresentada após uma visita à ilha Marajó, no interior do Pará. Bolsonaro afirmou que iria pedir para o ministro da economia, Paulo Guedes, avaliar a criação da zona franca. A ideia é desenvolver um pacote de isenções fiscais para a região.