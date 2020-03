Vídeo: avenida Silves é fechada por barricada durante manifestação

Idosos e até crianças participaram da mobilização | Foto: Sérgio Fonseca Júnior





Manaus - Dezenas de moradores do Igarapé do 40, na Zona Sul de Manaus, fecharam a avenida Silves, no bairro Cachoeirinha, na tarde desta sexta-feira (6), e fizeram uma barricada com pedaços de madeiras, pneus e outros materiais inflamáveis. Eles pedem para ser retirados da área de risco pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e receber regularmente os recursos do aluguel social.

Idosos e até crianças participaram da mobilização. O trânsito nas proximidades do condomínio Jardim Brasil ficou caótico na área e agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMMU) foram acionados. Os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram chamados para negociar com os manifestantes. Apenas uma das vias (sentido Bola da Suframa) foi bloqueada.

"Nós recebemos promessas para sair daqui da área e, por meio do aluguel social, algumas famílias estão deixando as suas casas para viver num lugar melhor. As que já saíam foram abandonadas pela Suhab porque, infelizmente, não estão pagando o auxílio-moradia que foi prometido. Tem gente que não tem o que comer, imagina pagar o aluguel", relatou a dona de casa Kelly Maia.

Depois de uma hora de bloqueio, a polícia conseguiu negociar a desobstrução da via. Ainda assim, os moradores prometeram realizar novos protestos caso o problema não seja resolvido. A reportagem entrou em contato com a Superintendência Estadual de Habitação, que informou que as famílias que recebem o Auxílio-Moradia da área do Igarapé 40 vão ter o benefício regularizado até o dia 13 de Março.

O órgão também informou que o atraso se deu por conta da renovação do benefício.

Veja o vídeo encaminhado pelo cinegrafista Sérgio Fonseca Júnior:

Depois de uma hora de bloqueio, a polícia conseguiu negociar a desobstrução da via | Autor: Sérgio Fonseca Júnior