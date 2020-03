Correios oferece serviço de achados e perdidos

Toda a documentação encontrada nas ruas, enviada para qualquer agência dos correios é levada para a agência Monsenhor Coutinho (Praça do congresso, Centro) | Foto: TV Em Tempo

Manaus (AM) - Nos blocos e bandas de carnaval é comum que pessoas percam algo quando a lotação chega no auge. No entanto, o serviço de achados e perdidos oferecido pelos Correios é a luz no fim do túnel para a população.



Milhares de documentos são entregues no órgão. Em 2019, foram aproximadamente 4,5 mil. Achou algum documento durante a folia neste ano? O primeiro passo é entregar a agência mais próxima. Já quem perdeu, a orientação é fazer a consulta no site do órgão: www.correiros.com.br

Toda a documentação encontrada nas ruas, enviada para qualquer agência dos correios é levada para a agência Monsenhor Coutinho (Praça do congresso, Centro).



Na retirada, é cobrado um valor simbólico de R$ 5,95.

