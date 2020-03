Affeam inicia programação do Dia Internacional da Mulher

Serviços de saúde e bem-estar são ofertados na programação | Foto: Divulgação

Manaus - A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) deu início na última quinta-feira (5) à programação especial do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. As associadas tiveram acesso à serviços de saúde, como coleta de exames, ultrassonografias, aferição de pressão arterial, medição de glicose, odontologia e massagem relaxante.



Para a associada, Helena Lopes, de 63 anos, o principal ponto positivo do evento foi ter a sensibilidade de prestar serviços e em ambiente, dias e horários acessíveis a todos.

"É uma forma facilitada de nos atender num ambiente que é nosso, num horário que podemos vir, então virei uma fã. Espero que essa iniciativa seja mantida por muito tempo, porque quero vir todos os anos. Recomendo demais", disse.

Já a também associada, Clara Esmia, de 65 anos, acredita que o evento vai além e também é uma oportunidade para cuidar mais da própria saúde.



"Eventos como esse nos convocam a cuidar um pouco mais da saúde, algo que às vezes, infelizmente, a gente negligencia no dia a dia, por conta da rotina corrida, embora eu sempre me mantenha atualizada por conta da idade. Esse acaba sendo um canal para um acesso mais facilitado a esse tipo de serviço, que muitas vezes demora muito para ser marcado convencionalmente", detalhou.

Para o presidente da Affeam, Liberman Moreno, realizar o evento significa não só desejar, mas botar em prática ações que realmente tornem o dia 8 de março e todos os outros do calendário, num dia mais feliz para todas as mulheres.

"Todos os associados para nós são importantes, mas em datas como essas, precisamos reforçar ainda mais o cuidado que temos com as associadas, para que elas tenham essa certeza, porque essa é preocupação delas também, de seus companheiros, filhos e família como um todo. Essa é a nossa forma de desejar e agir ativamente para que elas tenham, de fato, um feliz Dia Internacional da Mulher”, concluiu.

Próxima etapa

E a celebração do Dia da Mulher terá uma segunda etapa, na próxima quinta-feira (12), com mais serviços de saúde e bem-estar como: consulta com ginecologista, coleta de exame preventivo, aferição de PA, teste rápido de glicose, higienização e esmaltação de unhas, procedimento estéticos.

