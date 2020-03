Abastecimento de água deve normalizar a partir de meia-noite

Bairros das zonas Sul, Centro-Sul, Centro-Oeste, Norte e parte da Leste foram afetados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após paralisação da concessão de água em alguns bairros localizados em todas as Zonas de Manaus, a concessionária Águas de Manaus informou em nota que a paralisação do Sistema Ponta do Ismael é devido a oscilações de energia elétrica.

Por conta disso, algumas áreas das zonas Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste, Norte e parte da Leste podem apresentar oscilações no abastecimento de água. A empresa ainda informa que a previsão de normalização do serviço é a partir da meia-noite.

E para qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, a Águas de Manaus orienta que o morador deve fazer um registro nos canais oficias de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site www.aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.