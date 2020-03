Iranduba sofre novo apagão e moradores reclamam dos transtornos

Iranduba (AM) – Um novo apagão afetou o município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) e causou transtornos aos moradores. Segundo relatos, a concessão da energia elétrica parou de funcionar por volta das 21h30 de domingo (8) e retornou às 1h50 desta segunda-feira (9).

Contudo, conforme os moradores, a energia foi embora novamente às 5h da manhã e não retornou até o momento.

"Sempre ficamos sem nenhuma resposta. Não sabemos o que aconteceu. Precisamos ter um fornecimento de energia de qualidade, pois sempre acontecem esses apagões", disse uma moradora do município.

Em nota, a concessionária Amazonas Energia informou que está realizando alívio de carga em Iranduba devido um problema na subestação que atende o município. "A subestação apresentou uma falha neste domingo (8), quando imediatamente a empresa começou os trabalhos para solucionar o problema", diz um trecho.

A empresa reforça que as equipes continuam trabalhando na substituição do equipamento danificado, e a previsão para total normalização do sistema em Iranduba é até as 14h desta segunda-feira (9).

'Apagão'

Em julho do ano passado , os moradores sofreram um apagão que durou três dias após vândalos tentarem furtar os cabos subaquáticos de 69 kV, que alimenta as cidades de Iranduba e Manacapuru.

Durante o apagão, moradores se reuniram e fecharam a estrada AM 070 em manifestação contra empresa Amazonas Energia. Durante o protesto, manifestantes furiosos queimaram pneus e montaram barricada para dificultar a passagem de motoristas.