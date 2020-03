Iesp promove curso de atendimento ao público em unidades policiais

Manaus- A partir da próxima quarta-feira (11), o Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp) realiza o curso “Otimização do Atendimento Policial ao Cidadão” voltado aos servidores da segurança pública. A atividade ocorrerá a partir das 8h, no auditório Vânia Pimentel da Universidade Nilton Lins, localizada na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

As aulas ocorrerão na quarta-feira e na quinta-feira (12), totalizando carga horária de 16 horas. A expectativa é que 100 servidores participem, entre policiais civis, militares, bombeiros e agentes do Departamento Estadual de Trânsito.

Segundo o Iesp, o objetivo é melhorar o atendimento à população realizado por policiais civis, militares e bombeiros militares e demais servidores do Sistema de Segurança Pública. A qualificação também engloba os tratamentos adequados destinados às vítimas, testemunhas e suspeitos de crimes.

As atividades terão um caráter interdisciplinar, por meio de aulas teóricas com análise de estudos de casos, e contará com práticas, a partir de atividades participativas desenvolvidas presencialmente.

