Aluguel social do Monte Horebe será liberado nesta terça-feira (10)

Após uma semana desde o início da desocupação, foram cadastrados 2.340 imóveis e 2.204 pessoas assinaram o acordo | Foto: Andreza Miller

Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima anunciou na tarde desta segunda-feira (9), durante coletiva de imprensa realizada às 14h30 na sede do Governo (Bairro Compensa, zona Oeste), que o valor de R$ 600 referente ao aluguel social para as famílias cadastradas durante a desocupação na invasão Monte Horebe (Zona Norte) começará a ser liberado nesta terça-feira (10).

Wilson Lima, informou que após uma semana desde o início da desocupação iniciada na última segunda-feira (2), foram cadastrados 2.340 imóveis. Destes, 2.260 famílias procuraram os órgãos sociais e 2.204 assinaram o Termo de Acordo, com a participação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Ainda nesta semana, após o pagamento do primeiro aluguel social será feito o cruzamento de informações das famílias que assinaram o acordo. Quem estiver em programas habitacionais perderá o auxílio aluguel.

“O que nós fizemos no Monte Horebe foi histórico. Fizemos uma ação social onde a polícia entrou para garantir a segurança da população, expulsando traficantes. Pensamos nessa ação há 10 meses e desde então, 27 traficantes ligados às negociações de venda e cobrança de taxas foram presos. Nós expulsamos esses criminosos que fizeram do Monte Horebe uma fonte de renda. Quero agradecer a todos que atuaram nessa ação social e aos que ainda estão lá finalizando o atendimento das famílias”, destacou Lima.

Beneficiados

O governador explicou que os nomes dos beneficiados pelo aluguel social estarão disponíveis para consulta no site da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). Assim que o valor for repassado, as autoridades esperam a desocupação imediata daquela área.

“Esperamos que aquela área esteja limpa daqui a 10 ou 15 dias. Já demolimos mais de 2 mil barracos que não tinham sinais de moradia. Ainda neste mês irei até o Monte Horebe pessoalmente com a minha equipe para lançar a pedra fundamental da construção de um Centro Educacional de Tempo Integral (CETI). As obras já iniciam no mês que vem. Um programa de recuperação ambiental será desenvolvido na região”, comentou.

Wilson Lima enfatizou que o trabalho no Monte Horebe será permanente e a polícia permanecerá no local realizando barreiras. Já as famílias beneficiadas pelo auxilio aluguel receberão o valor de R$ 600 até uma solução de moradia permanente. Um programa de solução de moradia permanente deverá ser lançado pelo Governo no mês de abril.