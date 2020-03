Vídeo: projeto Flashdown promove evento beneficente em Manaus

A ação foi realizada sábado (7), no bairro Compensa (Zona Oeste) . | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A 3º edição da feijoada beneficente, realizada pelo projeto FlashDown, foi realizada na manhã do último sábado (7), na Zona Oeste da capital, e reuniu centenas de participantes. O principal objetivo da ação era arrecadar recursos para a realização do Baile FlashDown, que será realizado em ainda este mês. O projeto, idealizado pela professora Waldelores Bessa, acontece todos os anos e reúne aproximadamente 200 participantes com vários tipos de deficiências.

Na ocasião, os mini chefes ficaram responsáveis pelos postos de comando, organizando e servindo os colaboradores da feijoada.

Os interessados em colaborar com a iniciativa podem entrar em contato pelo número (92) 98102-1393 ou ir até à sede da Escola de Educação Especial André Vidal, localizada na rua Penetração, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Confira a cobertura da TV Em Tempo:





*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa