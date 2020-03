Vídeo: É doador de sangue? Saiba os benefícios da meia-entrada no AM

| Foto: Reprodução

Amazonas - No Amazonas, cerca de 156.051 pessoas são cadastradas na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Pensando nessa parcela da população e objetivando incentivar a doação de sangue, foi criado um Projeto de Lei (PL) que estipula o direito à meia-entrada para doadores do Estado.

A lei foi aprovada na última quarta-feira (4), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e garante meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer para doadores. Em Manaus, uma lei municipal regulamenta esse benefício desde 2011, mas, ainda sim, várias pessoas não tinham ciência do privilégio.

Para conseguir o direito, é preciso ser cadastrado no Hemoam ou qualquer banco de sangue do Estado e possuir a carteirinha (fornecida após a 3° doação). Com este documento em mãos, os doadores participam de um programa de reconhecimento e mérito, que garante mais benefícios.

| Foto: Em Tempo

A doação de sangue é realizada na fundação Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), localizada na avenida Constantino Nery, próximo à Arena da Amazônia. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 18h.





Assista à reportagem da TV Em Tempo:





*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa