Final feliz: Cadela resgatada em shopping de Manaus ganha novo lar

Cadelinha Paçoca e sua tutora, a estudante de veterinária Adriana da Silva Lima | Foto: Divulgação

Manaus - Brincalhona, carinhosa e muito feliz. É dessa maneira que a estudante de veterinária Adriana da Silva Lima define a cadelinha Paçoca, que finalmente ganhou uma família, depois de ter uma foto divulgada em janeiro nas redes sociais, enquanto observava outros cães brincando com seus tutores, no Pet Park do Amazonas Shopping.



A foto tirada por um cliente do shopping ganhou repercussão nas redes sociais e logo comoveu diversas pessoas. Assim que percebeu a presença da cadela no espaço, a equipe do Amazonas Shopping acionou a equipe PET da deputada estadual Joana Darc para que juntos pudessem ajudar o animal.

A cachorrinha foi resgatada, fez exames na Clínica Veterinária Vets & Pets para verificar o estado de saúde e passou pela cirurgia de castração. Enquanto passava por todo o processo, a equipe PET se mobilizou para encontrar um novo lar para o animal.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, ressalta a felicidade de toda a equipe em ter ajudado Paçoca a encontrar uma família. “O Pet Park é um espaço para a diversão dos animais e nada melhor do que poder ver um final feliz para uma história tão bonita”.

Para a deputada e protetora Joana Darc, os evento é mais uma oportunidade de encontrar lares para animais resgatados. "Geralmente nossos animais são resgatados das ruas ou de situação de maus-tratos. A maioria das nossas adoções são feitas pela internet e com a Paçoca não foi diferente. A resgatamos das ruas, cuidamos dela e iniciamos uma campanha. Ela foi adotada após a mobilização e ficamos muito felizes por ela ter encontrado uma família que irá amá-la. Que esse exemplo se multiplique ainda mais".

Foi vendo as postagens nas redes sociais que Adriana da Silva se encantou com a cadelinha. Ela conta que assim que viu a foto decidiu que queria adotar. “Entrei em contato com a equipe PET e me coloquei à disposição para adotar”, disse.

Adriana passou por todo o processo de entrevista e avaliação para verificar se teria condições de adotar a cadela. Depois do animal se recuperar da cirurgia e ser liberada pelo veterinário, chegou o dia do encontro entre a cadela, que ainda não havia sido batizada. “Olhei para ela e escolhi o seu nome, Paçoca”, contou.

Durante alguns dias, Paçoca ficou em adaptação na casa de Adriana. “Tenho uma gata que também foi resgatada e meus padrinhos que moram em uma casa no mesmo terreno têm dois cachorros. Precisava saber como ela ia reagir aos outros animais. No início foi difícil, mas logo foi ficando tudo bem”, frisou.

Adriana diz que Paçoca demonstra alguns medos, mas que aos poucos tem se mostrado uma cadela dócil e carinhosa. “Ela ainda não gosta de dormir na cama que ganhou e nem de colocar coleira para passear, mas aos poucos estamos conseguindo vencer as barreiras. O importante é que ela saiba que a amo muito e que comigo está segura”, afirmou.

Devido à resistência em colocar a coleira, Paçoca ainda não voltou ao Pet Park do Amazonas Shopping, mas esse, segundo Adriana, é um desejo que pretende realizar em breve. “Estou aguardando ela se sentir mais segura, para poder levá-la para brincar no espaço e se divertir com os outros animais”.

*Com informações da Assessoria