Reforma em escola deixa alunos sem aulas há 5 meses no Armando

CMEI Madre Ana Rosa Gatorno | Foto: Divulgação/ Google Maps

Manaus (AM) - Estudantes do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Madre Ana Rosa Gatorno, localizada na rua Rio Xanxerê, bairro Armando Mendes (Zona Leste), estão há 5 meses sem estudar. Segundo denúncia, a unidade de ensino entrou em reforma no dia 10 de outubro, porém, até agora a obra não foi finalizada, prejudicando os estudantes de Educação Infantil (pré-escola).

A mãe de um dos alunos, procurou o Portal EM TEMPO e relatou que os pais foram informados que a obra não tem prazo para terminar.

"Desde de outubro do ano passado, a escola está em reforma e a direção não dá nenhuma posição de quando as aulas irão começar. O meu filho está sendo prejudicado," contou a mãe que pediu para não ter o nome divulgado.

Semed

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação (Semed), para saber a respeito da reforma. Em nota, a secretaria informa que a unidade de ensino entrou em obras ainda no ano passado, mas como o local demandava grandes reparos, passa por uma reforma geral. Estão sendo trocados todo o piso, telhado, forro e a parte elétrica da escola.

A secretaria informou, ainda, que a reforma foi uma solicitação da própria comunidade, que foi informada do tempo necessário para a conclusão da obra e que concordaram, conforme registro em ata de reunião.

CMEI

A gestão da escola ressaltou que está aberta para receber e conversar com todos os pais ou responsáveis, como sempre faz quando é procurada. Assim que a escola for entregue, será feita uma reunião com todos os familiares para falar sobre o ano letivo, que entrará em Calendário Especial.