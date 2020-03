Prefeitura lança programação do Mês da Mulher e campanha Março Lilás

O prédio da prefeitura de Manaus ficou Lilás em alusão à campanha | Foto: Divulgação





Manaus - O prefeito de Manaus Artur Virgílio Neto e a presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), a primeira-dama Elizabeth Valeiko Ribeiro, lançaram nesta segunda-feira (9), durante coletiva de imprensa realizada às 17h, na sede da prefeitura no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, a programação oficial do “Mês da Mulher” e da campanha “Março Lilás”, em conscientização à prevenção do câncer de colo de útero e à violência doméstica.

A programação inicia nesta terça-feira (10) e segue até o fim do mês oferecendo serviços jurídicos, psicossociais, ações de cidadania como oferta de documentação, embelezamento, palestras na área de saúde e de prevenção à violência doméstica. Também serão ofertados serviços de saúde. A campanha é coordenada pelo FMS em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Durante pronunciamento, Artur Neto destacou a importância da realização de ações em benefício da mulher.

“Esse mês será muito proveitoso, pois esperamos juntar o social com o atendimento primário de saúde. Buscamos dar todo o cuidado à mulher para que ela previna doenças e tenha uma vida longa e feliz. Inauguramos aqui no Brasil, a vacinação contra o HPV e é uma das ações que queremos ofertar para dar qualidade de vida às mulheres”, destacou o prefeito de Manaus.

O prefeito de Manaus fez uma cerimônia de abertura da campanha | Foto: Divulgação





Saúde do prefeito

Artur Neto aproveitou a coletiva para comentar sobre o seu atual estado de saúde e a recuperação após uma cirurgia no joelho.

“Tive que fazer uma cirurgia invasiva no joelho após ter três ligamentos arrebentados. Sinto dor, mas continuamos na batalha e vamos lançar mais dois requalificas e entregar algumas obras”, declarou.

A secretária Conceição Sampaio da Semasc destacou que o trabalho direcionado às mulheres está sendo realizado em todos os meses e que é essencial para dar qualidade de vida.

“Temos ação todos os meses, mas março é um mês simbólico. Esse trabalho é essencial, pois a saúde da mulher vem em primeiro plano e junto à assistência social. No Brasil, o câncer de mama é doença que mais mata mulheres, mas a nossa realidade é diferenciada. Também estamos trabalhando para combater a violência doméstica e vamos disponibilizar um ônibus com serviços em ações itinerantes”, explicou a secretária.

Durante a cerimônia de lançamento, 20 representantes de Unidades Básicas de Saúde (UBS) que se destacaram no atendimento à mulher receberam certificados de honra. Neste mês, a prefeitura vaai entregar um ônibus que será a unidade móvel do projeto “Mulher Itinerante” da Semasc. O espaço ofereça serviços jurídicos e sociais.

Confira a programação completa do “Março Lilás”:

10/3 (terça-feira) - Edição especial do Projeto Saúde nas galerias e no Shopping Phelippe Daou;

12/3 (quinta-feira) – Ação de cidadania Mulher Itinerante, na sede da Subsecretaria da Mulher;

13/3 (sexta-feira) - Ação de cidadania da Mulher Itinerante, no bairro Monte Sião;

14/3 (sábado) - Prefeitura + Presente, edição especial às mulheres;

19/3 (quinta-feira) – Saúde nas Galerias especial, na Galeria dos Remédios;

20/3 (sexta-feira) – Palestras (violência contra a mulher e prevenção ao câncer de colo de útero) e embelezamento para servidoras da sede da Prefeitura de Manaus;

21/3 (sábado) – Prefeitura + Presente, edição especial às mulheres;

26/3 (quinta-feira) – Saúde nas Galerias especial, na Galeria Espirito Santo;

27/3 (sexta-feira) – Ação de cidadania Mulher Itinerante no Mutirão;

28/3 (sábado) – Dia “D” de Vacinação contra o HPV e coleta de preventivo nas UBS;

30/3 (segunda-feira) – Ação Caminhada pela Paz, com trajeto da praça Heliodoro Balbi à praça da Matriz;

31/3 (sexta-feira) – Ação de cidadania Mulher Itinerante e entrega da unidade móvel na sede da Semasc, na avenida Airão, no bairro Centro, Zona Sul.