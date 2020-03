Sem água há cinco dias, moradores de comunidade na zona Norte sofrem

A falta de água no loteamento tem provocado diversas dificuldades para os moradores | Foto: Reprodução





Manaus - Moradores do loteamento Santa Tereza, localizado na Zona Norte de Manaus, denunciam falta d'água na localidade. Segundo relatos, a região está sofrendo com a ausência do abastecimento há, pelo menos, cinco dias. Um dos populares afirma ter mandado diversas mensagens para a empresa que fornece o serviço, mas não teve um retorno efetivo.



A falta de água no loteamento tem provocado diversas dificuldades para os moradores, que não têm como executar atividades cotidianas, como a lavagem de roupas ou de louças.

“Não temos como fazer nada, estamos dependendo dos outros” disse um morador - que preferiu não se identificar.

Uma das alternativas encontradas pela população foi a extração de água do poço municipal através de uma bomba, mas devido à grande demanda, o equipamento parou de funcionar no fim da tarde de sábado (7). Depois disso a situação piorou.

Sem o auxílio de carros pipas, atualmente, os populares só contam com o poço artesiano caseiro disponibilizado por um dos vizinhos.

Esclarecimentos

A empresa Águas de Manaus explica que o Sistema Hidráulico de distribuição, responsável pela distribuição de água para os bairros da cidade, recebe água direto da Estação de Tratamento (Ponta do Ismael e Ponta das Lajes) - que ficou paralisada por causa da falta de energia elétrica.

Eles são reservatórios "chaves", que bombeiam água para outros sistemas menores. De acordo com o tamanho e a capacidade, eles abastecem mais ou menos bairros. Todos os sistemas estão, de alguma maneira, interligados. Quando falta energia em alguns desses sistemas por muito tempo, o abastecimento é afetado. Por isso, algumas zonas estavam apresentando oscilações no abastecimento.

Segundo informações da assessoria, a Amazonas Energia já restabeleceu a energia elétrica no sistema. O abastecimento de água tratada será normalizado nos locais afetados até a meia-noite desta segunda-feira (9).

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.