Pagamento de ex-funcionários da Santa Casa acontece nesta quarta (11)

A cerimônia alusiva ao pagamento dos ex-funcionários da Santa Casa de Misericórdia acontece nesta quarta-feira (11), as 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM, na Avenida Joaquim Nabuco, n 1919, no bairro Centro. Durante o evento será divulgada a lista com os nomes das primeiras 75 pessoas que vão receber os salários atrasados ainda em março. Além dos salários, também será pago os juros e correções monetárias.

O documento que autoriza o pagamento será assinado pelo Juiz Aldrin Henrique de Castro Rodrigues. Além salários atrasados, será pago indenização para o seu Fausto Bivaqua, de 62 anos. Ele foi vítima da explosão das caldeiras da Santa Casa em 1970, e teve as duas pernas lesionadas. Hoje ele anda com dificuldade por conta da amputação da perna direita e há 50 anos espera por justiça.

Ainda durante o evento, o interventor judicial da Santa Casa, Tiago Queiroz, deve anunciar a data dos próximos pagamentos. “Vivemos um momento histórico! Eles (ex-funcionários) esperam por esse pagamento há dezesseis anos. É uma questão de Justiça que eles saiam do evento com a certeza de quando irão receber o que lhes é de Direito”, ressaltou.

No total, serão pagos, com juros e correção monetária, mais de cinco milhões de reais em a título de verbas rescisórias e indenizações. Em novembro de 2019, o prédio da Santa Casa foi arrematado em leilão judicial pelo valor de 9,3 milhões de reais. O restante do valor será usado para regularizar o FGTS dos ex-funcionários e para pagar tributos em atraso. Todavia, Tiago ainda planeja reabrir a Santa. Casa: “O que foi vendido foi o prédio, de modo que a Santa Casa continua existindo do ponto de vista jurídico. A partir de agora vou lutar para ver novamente a Santa Casa funcionando.” disse Tiago Queiroz.

O vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto de Almeida, e o deputado estadual Delegado Péricles, foram convidados para participar do evento, além de juízes, promotores de justiça, defensores públicos e advogados.

*Com informações da assessoria