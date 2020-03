Manaus recebe oficina de adestramento coletivo gratuito

Manaus - O Pet Park do Amazonas Shopping vai receber uma programação especial no próximo dia 22 deste mês. A Vem Vet Atendimento Veterinário e o centro de compras realizarão uma oficina de adestramento coletivo. A programação é gratuita e inicia às 17h.

No local, os tutores aprenderão comandos básicos para treinar os cães a sentar, dar a pata, deitar, entre outras ações. A veterinária do Vem Vet, Andressa Adryelle, explica que a proposta é passar técnicas para que os cães comecem a se familiarizar com o adestramento.

Ela ressalta que este é o primeiro de uma série de eventos que serão realizados no Pet Park. Além da aula de adestramento coletivo, os tutores poderão tirar outras dúvidas sobre o universo dos animais de estimação com a equipe do Vem Vet.

O Pet Park do Amazonas Shopping conta com mais de 400 metros quadrados. O local tem circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet. “Além de ser um espaço de lazer, o Pet Park está preparado para a realização de eventos de adoção, atividades de conscientização e encontro de raças”, reforça o gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi.

*Com informações da Assessoria