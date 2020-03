Vídeo: campanha agiliza processos de violência contra mulheres, no AM

Um dos fóruns a receber as audiências é o Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus | Foto: Leonardo Mota/Em Tempo

Manaus - A 14ª edição da Campanha Justiça pela Paz em Casa começou, nessa segunda-feira (9), em Manaus. O objetivo é dar celeridade à tramitação de processos relacionados à lei Maria da Penha.

Os três juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher estão empenhados na realização de um mutirão de audiências. Entre os casos está o de uma senhora, que preferiu não se identificar. Ela conta que teve problemas com o filho por causa da dependência química.

| Foto: Hiraílto Gomes

No ano passado, durante os três mutirões realizados, foram agilizados aproximadamente cinco mil processos relacionados à violência de gênero. Em 2020, só no primeiro mutirão a expectativa é de que mais de mil processos sejam julgados.

As audiências são realizadas no Fórum "Desembargador Azarias Menescal de Vasconcellos", no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, e no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul. Outras duas edições estão previstas para agosto e novembro.

Assista à reportagem da TV Em Tempo: