230 vagas em cursos gratuitos serão oferecidas para mulheres em Manaus

Em comemoração ao “Março Lilás”, mês dedicado às mulheres, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com as instituições MultiEnsino, Motirõ Criativo e Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac), abre nesta quarta-feira (11), inscrições on-line para 230 vagas gratuitas de cursos profissionalizantes para mulheres.

Os cursos fazem parte do projeto Sine Jovem, que tem a missão de promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, disponibilizando qualificação profissional ao jovem que está em busca do primeiro emprego.

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem preencher a ficha técnica disponível no link aqui , de 10h às 14h do dia 11 de março. O edital está disponível no site da Semtepi .

A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido. As inscrições serão encerradas ao ser atingido o dobro da quantidade de vagas disponíveis.

Na quinta-feira (12), de 10h às 15h, os candidatos devem entregar a documentação exigida no edital na sede do Sine Manaus, localizada na avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. A lista de selecionados será publicada no sábado (14), a partir das 17h, no site da secretaria.

Confira abaixo o cronograma dos cursos oferecidos:





MultiEnsino

Público-alvo – mulheres de 14 a 18 anos

Local de realização – sede do Sine Manaus – avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo





Preparatório para o mercado de trabalho

Turma I (10 vagas) – 16 a 20/3, de 14h às 16h

Turma II (10 vagas) – 16 a 20/3, de 16h às 18h

Turma III (10 vagas) – 16 a 20/3, de 16h às 18h

Turma IV (10 vagas) – 16 a 20/3, de 16h às 18h

Turma V (10 vagas) – 23 a 27/3, de 14h às 16h

Turma VI (10 vagas) – 23 a 27/3, de 16h às 18h

Turma VII (10 vagas) – 23 a 27/3, de 16h às 18h

Turma VIII (10 vagas) – 23 a 27/3, de 16h às 18h





Motirõ Criativo

Público-alvo – mulheres de 16 a 29 anos

Local de realização – Espaço Acelera Amazônia, primeiro piso do Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista





Workshop: “Multiplique seu guarda-roupa” e “Técnicas criativas para saber se vestir melhor” (30 vagas)

Período – 17 a 20/3, de 14h às 18h





Imagem Pessoal x Metas Profissionais: alcance prestígio profissional por meio de sua imagem visual (30 vagas)

Período – 24 a 26/3, de 14h às 18h





Imagem pessoal na prática: como ser sua melhor versão (30 vagas)

Período – 31/3 a 2/4, de 14h ás 18h





Negócios da Moda: como faturar com profissões voltada à moda (30 vagas)

Período – 14 a 16/4, de 14h às 18h





Iemac

Público-alvo – mulheres de 16 a 29 anos

Local de realização – Iemac Unidade Japiim – avenida Tefé, 2.539, Japiim





Matemática Básica voltada à indústria (30 vagas)

Período – 16 a 20/3





