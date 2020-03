Susam nega suspensão de cirurgias cardíacas no Francisca Mendes

Hospital Universitário Francisca Mendes | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Segundo denúncia de parentes de uma paciente, as cirurgias cardíacas no Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), estão suspensas devido a um atraso no pagamento de salários dos funcionários que atuam na unidade de saúde. De acordo com os denunciantes, no momento, os procedimentos de emergência não estão sendo feitos e não há previsão para normalização das atividades. O hospital fica localizado fica localizado na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova (Zona Norte).

A neta de uma paciente, que preferiu não se identificar, informou que os funcionários disseram que não têm previsão para as cirurgias voltarem a ser realizadas, devido a falta de pagamento e que os pacientes aguardam há meses por um procedimento cirúrgico.

"Minha avó está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HUFM e as cirurgias cardíacas estão suspensas. Os funcionários responsáveis pela hemodiálise não estão sendo pagos e uma cirurgia de grande porte precisa de toda equipe pronta para qualquer eventualidade. Isso é uma corrida contra o tempo, ela já aguentou muito. E a HUFM é referência em cirurgias de alta complexidade," disse a denunciante.

Susam

De acordo com a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o atendimento para o procedimentos cirúrgicos dos pacientes vem sendo realizado normalmente. E não há paralisação de cirurgia na unidade.